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 Трамп заявил, что решит торговый спор с Китаем

Трамп заявил, что решит торговый спор с Китаем
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 Трамп заявил, что решит торговый спор с Китаем

Трамп заявил, что решит торговый спор с Китаем
2:36   24 Июня 2018
Весь мир

Трамп заявил, что решит торговый спор с Китаем

Трамп заявил, что решит торговый спор с Китаем

Американский президент Дональд Трамп заявил, что у него с китайским лидером Си Цзиньпином установились хорошие отношения и поэтому он сможет решить проблему торговых споров с Китаем.

При этом Трамп, выступая на форуме Республиканской партии в Лас-Вегасе, напомнил, что только за последний год Соединенные Штаты Америки в торговле с КНР потеряли порядка 500 миллиардов долларов. По словам Трамп, из-за этого и был запущен переговорный процесс.

«Я думаю, что это будет урегулировано с Китаем, потому что у нас очень хорошие с председателем Си», - добавил глава Белого дома.

Трамп заявил, что решит торговый спор с Китаем

Напомним: президент США Дональд Трамп 15 июня текущего года принял решение ввести 25% пошлины на импорт китайских товаров на сумму 50 миллиардов долларов в год. Данная мера вступит в силу с 6 июля. При этом Трамп оговорил возможность ввода Вашингтоном новых пошлин в отношении импорта товаров из Китая, если Пекин введет ответные меры на уже введенные пошлины. В ответ власти Китая ввели 25% пошлину на импорт 659 наименований американских товаров, ввозимых в КНР, также на сумму 50 миллиардов долларов.

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Автор: Александр Люблинский
#сша #си цзиньпин #китай #трамп #кнр #хорошие отношения #ввозные пошлины #торговый спор #решение торгового спора
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