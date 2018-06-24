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2:15   24 Июня 2018
Весь мир

Сотни тысяч человек приняли участие в протестах против Brexit в Лондоне

Сотни тысяч человек приняли участие в протестах против Brexit в Лондоне

В столице Великобритании в субботу прошла акция протеста против выхода страны из Европейского союза.

В марше по улицам Лондона приняли участие несколько сотен тысяч человек. Об этом сообщают местные СМИ, отмечая, что массовая акция протеста прошла во вторую годовщину всенародного референдума на котором с небольшим перевесом голосов было принято решение о выходе Великобритании из ЕС.

Сообщается, что участие в марше против Brexit приняли представители самых разных слоев британского общества и даже те, кто в 2016 голу проголосовал за выход из Евросоюза, но спустя время изменили свое мнение по данному вопросу.

 

Сотни тысяч человек приняли участие в протестах против Brexit в Лондоне

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Автор: Александр Люблинский
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