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2:02   24 Июня 2018
Весь мир

​​​​​​​Трамп рассказал об «огромном потенциале» Северной Кореи

​​​​​​​Трамп рассказал об «огромном потенциале» Северной Кореи

Президент США Дональд Трамп заявил, что Северная Корея обладает огромным потенциалом, который проявляется, в частности, в удачном месторасположении страны.

Об этом Трамп заявил в субботу, выступая на форуме республиканцев в городе Лас-Вегас. При этом американский лидер отметил, что большую помощь в организации переговоров с Северной Кореей Соединенным Штатам оказали Япония, Китай и Южная Корея.

«С точки зрения месторасположения, у Северной Кореи имеется огромный потенциал. Председатель Ким это видит, и много великих вещей произойдет», - подчеркнул глава Белого Дома.

Также Трамп указал на то, что Пхеньян уже на протяжении нескольких месяцев не проводит новых военных испытаний, в то время, как раньше ракеты испытывались «каждую неделю». По словам президента США, недавно это отметил и японский премьер-министр Синдзо Абэ, который в ходе телефонного разговора выразил ему благодарность за то, что над Японией больше не пролетают ракеты.

Напомним: 12 июня текущего года в Сингапуре прошел первый в истории двусторонний саммит лидеров США и КНДР, в ходе которого Дональд Трамп и Ким Чен Ын достигли договоренности о ядерном разоружении Северной Кореи и об американских гарантиях безопасности.

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Автор: Александр Люблинский
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