Трамп заявил, что доверяет Ким Чен Ыну, который хочет делать «правильные вещи»

Американский президент Дональд Трамп вновь рассказал о том, что между ним и северокорейским лидером Ким Чен Ыном возникла «хорошая химия» и добавил, что доверяет ему.

«Я полагаю. что он хочет сделать что-то хорошее для своей страны, возможно, для своей семьи или для себя, но он хочет сделать правильную вещь», - добавил Трамп, говоря о лидере КНДР.

: первая в истории встреча на высшем уровне между лидерами США и Северной Кореи прошла 12 июня на сингапурском острове Сантоса. В ходе переговоров Дональд Трамп и Ким Чен Ын договорились о шагах по денуклеаризации Корейского полуострова и о гарантиях безопасности со стороны США.