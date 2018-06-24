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1:26   24 Июня 2018
Весь мир

Трамп заявил, что доверяет Ким Чен Ыну, который хочет делать «правильные вещи»

Трамп заявил, что доверяет Ким Чен Ыну, который хочет делать «правильные вещи»

Американский президент Дональд Трамп вновь рассказал о том, что между ним и северокорейским лидером Ким Чен Ыном возникла «хорошая химия» и добавил, что доверяет ему.

«Я полагаю. что он хочет сделать что-то хорошее для своей страны, возможно, для своей семьи или для себя, но он хочет сделать правильную вещь», - добавил Трамп, говоря о лидере КНДР.

: первая в истории встреча на высшем уровне между лидерами США и Северной Кореи прошла 12 июня на сингапурском острове Сантоса. В ходе переговоров Дональд Трамп и Ким Чен Ын договорились о шагах по денуклеаризации Корейского полуострова и о гарантиях безопасности со стороны США.

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Автор: Александр Люблинский
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