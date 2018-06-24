СК возбудил дело в связи с крушением легкого самолета в Воронежской области.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту крушения в Воронежской области легкомоторного самолета.

Об этом в ночь на воскресенье со ссылкой на Московское межрегиональное следственное управление на транспорте РФ сообщает РИА Новости. При этом, отмечается, что уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности при эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть человека».

Следователи, расследующие обстоятельства произошедшего, рассматривают в качестве основных причин крушения рассматривают техническую неисправность воздушного судна и ошибку пилотирования.

Напомним: легкомоторный самолет разбился в Петропавловском районе в Воронежской области в субботу 23 июня. Как сообщалось ранее в результате крушения самолета пилот погиб.