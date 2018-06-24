Российское посольство в Зимбабве осудило покушение на президента Мнангагву

​​​​​​​Посольство РФ а Зимбабве выступило с решительным осуждением атаки, совершенной в субботу на митинге, где выступал президент африканской страны Эммерсон Мнангагва, в городе Булавайо.

При этом российские дипломаты пожелали всем пострадавшим при взрыве гражданам скорейшего выздоровления.

«Считаем недопустимым подобные вещи в политической борьбе. Разделяем желание дружественного зимбабвийского народа провести мирные и спокойные выборы», - говорится в заявлении посольства РФ в Зимбабве, которое опубликовано на странице дипмиссии в социальной сети Facebook.

Напомним: взрыв прогремел в субботу на стадионе в городе Булавайо, где на митинге, посвященном предстоящим выборам, выступал президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва. В результате покушения глава государства не пострадал, но незначительные травмы получили первый вице-президент с женой и министр охраны окружающей среды.