Два человека погибли и 12 пострадали под Киевом в ДТП с автобусом

В Киевской области в субботу грузовой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом, в результате чего погибли два человека м еще 12 человек пострадали.

Об этом, ссылаясь на пресс-службу Главного управления Национальной полиции по Киевской области, сообщает УНН.

В частности, сообщается, что авария произошла в результате того, что грузовик Renault по неясной пока причине допустил выезд на встречную полосу, где и произошло лобовое столкновение с пассажирским автобусом.

В результате страшного ДТП погибли водитель грузовика и девочка-подросток 13-лет, ехавшая в автобусе. Пострадавшие в аварии 12 человек были госпитализированы, медики диагностировали у них травмы различной степени тяжести, однако подробностей об их состоянии к настоящему моменту не приводится.