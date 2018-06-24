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0:29   24 Июня 2018
Ближнее зарубежье

Два человека погибли и 12 пострадали под Киевом в ДТП с автобусом

Два человека погибли и 12 пострадали под Киевом в ДТП с автобусом

В Киевской области в субботу грузовой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом, в результате чего погибли два человека м еще 12 человек пострадали.

Об этом, ссылаясь на пресс-службу Главного управления Национальной полиции по Киевской области, сообщает УНН.

В частности, сообщается, что авария произошла в результате того, что грузовик Renault по неясной пока причине допустил выезд на встречную полосу, где и произошло лобовое столкновение с пассажирским автобусом.

В результате страшного ДТП погибли водитель грузовика и девочка-подросток 13-лет, ехавшая в автобусе. Пострадавшие в аварии 12 человек были госпитализированы, медики диагностировали у них травмы различной степени тяжести, однако подробностей об их состоянии к настоящему моменту не приводится.

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Автор: Александр Люблинский
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