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 ​​​​​​​МЧС предупредило москвичей о грозе и граде в воскресенье

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0:12   24 Июня 2018
Россия

​​​​​​​МЧС предупредило москвичей о грозе и граде в воскресенье

​​​​​​​МЧС предупредило москвичей о грозе и граде в воскресенье

На Москву 24 июня обрушится непогода, а частности в воскресенье в столице ожидается сильный ветер, град и гроза.

Об этом в субботу вечером сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Москве. Отмечается, что непогода в российской столице будет сопровождаться сильным ветром с порывами до 13-18 метров в секунду. При этом в течение дня температура воздуха в столице будет держаться на уровне 25-27 градусов по шкале Цельсия.

В связи с предупреждением о приближающейся непогоде Министерство чрезвычайных ситуация предупреждает москвичей и гостей города о необходимости быть внимательными и соблюдать меры предосторожности.

Напомним: ранее Гидрометцентр сообщило о продлении «желтого уровня» погодной опасности в Московской области.

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Автор: Александр Люблинский
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