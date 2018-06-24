​​​​​​​МЧС предупредило москвичей о грозе и граде в воскресенье

На Москву 24 июня обрушится непогода, а частности в воскресенье в столице ожидается сильный ветер, град и гроза.

Об этом в субботу вечером сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Москве. Отмечается, что непогода в российской столице будет сопровождаться сильным ветром с порывами до 13-18 метров в секунду. При этом в течение дня температура воздуха в столице будет держаться на уровне 25-27 градусов по шкале Цельсия.

В связи с предупреждением о приближающейся непогоде Министерство чрезвычайных ситуация предупреждает москвичей и гостей города о необходимости быть внимательными и соблюдать меры предосторожности.

Напомним: ранее Гидрометцентр сообщило о продлении «желтого уровня» погодной опасности в Московской области.