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Весь мир

Террористы в Сирии из минометов обстреляли жилые кварталы Дераа

Террористы в Сирии из минометов обстреляли жилые кварталы Дераа

Два человека погибли и пятеро получили ранения в сирийском городе Дераа в результате минометного обстрела террористами жилых кварталов.

Об этом в субботу вечером сообщает сирийское государственное информагентство САНА, отмечая, что один из двух погибших при обстреле – ребенок.

Также сообщается, что помимо Дераа боевики открыли минометный огонь по поселкам Дама и Наджран на территории соседней провинции Сувейда, при этом произошло прямое попадание снаряда в один из жилых домов. Благодаря случайности, никто не пострадал.

Напомним: ранее сирийские СМИ сообщили, что в провинциях Дераа и Сувейда правительственные войска подавляют позиции боевиков, с которых те ведут минометный и артиллерийский огонь по мирным населенным пунктам.

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Автор: Александр Люблинский
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