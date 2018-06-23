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 Сборная Германии в меньшинстве обыграла команду Швеции со счетом 2:1

Сборная Германии в меньшинстве обыграла команду Швеции со счетом 2:1
23:32   23 Июня 2018
Весь мир

Сборная Германии в меньшинстве обыграла команду Швеции со счетом 2:1

Сборная Германии в меньшинстве обыграла команду Швеции со счетом 2:1

В Сочи на стадионе «Фишт» в субботу прошел матч второго тура группового чемпионата мира по футболу между командами Германии и Швеции.

Для сборной Германии, которая является действующим чемпионом мира, этот матч был решающим, так как в случае проигрыша она теряла шанс на выход из группы F, но в итоге немцы одержали первую победу на турнире и заработали три очка.

Первый мяч на 32-й минуте встречи был забит в ворота Германии шведским нападающим Улой Тойвоненом, но германский футболист Марко Ройс на 48-й минуте сравнял счет. Победный же мяч был забит в компенсированное время полузащитником сборной Германии Тони Кроосом. При этом последние минуты встречи немцы играли в меньшинстве, так как на 82-й минуте матча германский защитник, получив вторую желтую карточку, был вынужден покинуть поле.

Сборная Германии в меньшинстве обыграла команду Швеции со счетом 2:1

По итогам второго тура в группе F лидирует сборная Мексики, у которой шесть очков. Сборные Германии и Швеции набрали по три очка, но немцы занимают в группе второе место, а шведы - третье по результатам личной встречи. На последнем месте в группе команда Южной Кореи, у которой нет ни одного очка.

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Автор: Александр Люблинский
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