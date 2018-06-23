Метро будет работать всю ночь на празднике «Алые паруса» в Санкт-Петербурге

Праздничные мероприятия для выпускников завершатся лишь в 04.00 утра, петербургское правительство позаботилось о ребятах и открыло метро на всю ночь.

Подростки смогут в любое время приехать на праздник или возвратиться домой, петербургское метро будет работать до 05.30 утра.

Невский проспект сделали пешеходной зоной и все желающие могут прогуляться по ночному городу.

В данный момент большинство вчерашних школьников празднуют последний звонок на Дворцовой площади и стрелке Васильевского острова, где для них проходит бесплатный концерт. В этом году шоу ведет Иван Ургант с Дарьей Александровой.