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23:09   23 Июня 2018
Россия

Путин поздравил приглашенных в Кремль выпускников

Путин поздравил приглашенных в Кремль выпускников

Глава РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму для вчерашних школьников, которые уже успели отличится и получили приглашение в Кремль на торжественную церемонию «Выпускник – 2018».

Президент поприветствовал выпускников в Кремле и напомнил, что перед ними открываются новые большие цели. Завершение школьного пути - это важное событие для каждого молодого человека, отметил он и пожелал ребятам успехов в жизни и выборе профессионального пути.

Путин поздравил приглашенных в Кремль выпускников

Путин сказал подросткам, что вскоре они с теплотой будут вспоминать школьные годы, друзей и учителей. Он добавил, что преподаватели внесли большой вклад в жизнь каждого, поскольку многому научили и всегда поддерживали в трудные минуты.

Путин поздравил приглашенных в Кремль выпускников

Лидер выразил надежду, что вчерашним школьникам будет сопутствовать успех, они добьются поставленных задач и смогут реализовать все таланты и возможности.

«Пусть во всех начинаниях вам сопутствует удача. В добрый час!», — заключил он.  

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Автор: Олег Королев
#россия #путин #выпускники #политика #общество #алые паруса
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