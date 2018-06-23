Путин поздравил приглашенных в Кремль выпускников

Глава РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму для вчерашних школьников, которые уже успели отличится и получили приглашение в Кремль на торжественную церемонию «Выпускник – 2018».

Президент поприветствовал выпускников в Кремле и напомнил, что перед ними открываются новые большие цели. Завершение школьного пути - это важное событие для каждого молодого человека, отметил он и пожелал ребятам успехов в жизни и выборе профессионального пути.

Путин сказал подросткам, что вскоре они с теплотой будут вспоминать школьные годы, друзей и учителей. Он добавил, что преподаватели внесли большой вклад в жизнь каждого, поскольку многому научили и всегда поддерживали в трудные минуты.

Лидер выразил надежду, что вчерашним школьникам будет сопутствовать успех, они добьются поставленных задач и смогут реализовать все таланты и возможности.