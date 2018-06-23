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22:52   23 Июня 2018
Россия

Концерт «Алые паруса» в честь российских выпускников стартовал на Дворцовой площади

Концерт «Алые паруса» в честь российских выпускников стартовал на Дворцовой площади

Торжественный концерт для вчерашних школьников начался на главной площади Санкт-Петербурга. Вход на Дворцовую площадь был открыть с 20.00, гости мероприятия успели занять удобные места.

Торжество проходит не только у стен Зимнего дворца, шоу организовано и на стрелке Васильевского острова. 

 

#алыепаруса2018

Публикация от Nataly Zvorygina (@natalyzvorygina)

Развлекательная часть разделена на 6 тематических зон, каждая из них олицетворяет этапы будущего пути выпускников.

 

Мы счастливы попасть на этот праздник ???? ???? Праздник выпускников «Алые Паруса-2018» по своей красоте и зрелищности не имеет аналогов в России и в мире. Самой впечатляющей частью праздника является световое и пиротехническое шоу в акватории Невы. В программе «Алых парусов 2018» в Санкт-Петербурге заявлены сразу несколько звезд. Среди них: Баста, Alekseev, ST, Алсу, Мари Краймбрери, Артём Пивоваров, Виктория Дайнеко, Моя Мишель, Quest Pistols Show, звезда шоу «Голос» 12-летний Рутгер Гарехт. Именно этих артистов в этом году выбрали сами выпускники 2018 года. #алыепаруса #праздник

Публикация от ИРИНА КИЧАТОВА | FABERLIC (@i.kichatova)

В этом году ведущими стали Иван Ургант и Дарья Александрова. 

Для ребят будут играть множество российских исполнителей: Баста, ST, Quest Pistols Show, Alekseev, Виктория Дайнеко, Алсу, Каста и другие.

Около часа ночи на Неве состоится долгожданное водно-пиротехнического шоу в сопровождении классической музыки.

Праздничные гулянья завершатся около 04.00, в этот день метро работает круглосуточно.

Петербургские «Алые паруса» собрали свыше 80 тысяч человек.

В целях безопасности детей запрещена продажа алкоголя на всей территории города, исключениями стали кафе, бары, рестораны, а также фан-зоны на Конюшенной и стадион на Крестовском острове.

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Автор: Екатерина Розина
#петербург #выпускники #метро #концерт #дворцовая площадь #ургант #алые паруса
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