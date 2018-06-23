Концерт «Алые паруса» в честь российских выпускников стартовал на Дворцовой площади

Торжественный концерт для вчерашних школьников начался на главной площади Санкт-Петербурга. Вход на Дворцовую площадь был открыть с 20.00, гости мероприятия успели занять удобные места.

Торжество проходит не только у стен Зимнего дворца, шоу организовано и на стрелке Васильевского острова.

#алыепаруса2018 Публикация от Nataly Zvorygina (@natalyzvorygina) 23 Июн 2018 в 12:11 PDT

Развлекательная часть разделена на 6 тематических зон, каждая из них олицетворяет этапы будущего пути выпускников.

В этом году ведущими стали Иван Ургант и Дарья Александрова.

Для ребят будут играть множество российских исполнителей: Баста, ST, Quest Pistols Show, Alekseev, Виктория Дайнеко, Алсу, Каста и другие.

Публикация от Камила Шабаева❤️ (@shabaeva.89) 23 Июн 2018 в 12:35 PDT

Около часа ночи на Неве состоится долгожданное водно-пиротехнического шоу в сопровождении классической музыки.

Праздничные гулянья завершатся около 04.00, в этот день метро работает круглосуточно.

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Kamugo (@kamunikation_tube) 22 Июн 2018 в 12:34 PDT

Петербургские «Алые паруса» собрали свыше 80 тысяч человек.

В целях безопасности детей запрещена продажа алкоголя на всей территории города, исключениями стали кафе, бары, рестораны, а также фан-зоны на Конюшенной и стадион на Крестовском острове.