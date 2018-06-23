Концерт «Алые паруса» в честь российских выпускников стартовал на Дворцовой площади
Торжественный концерт для вчерашних школьников начался на главной площади Санкт-Петербурга. Вход на Дворцовую площадь был открыть с 20.00, гости мероприятия успели занять удобные места.
Торжество проходит не только у стен Зимнего дворца, шоу организовано и на стрелке Васильевского острова.
Развлекательная часть разделена на 6 тематических зон, каждая из них олицетворяет этапы будущего пути выпускников.
Мы счастливы попасть на этот праздник ???? ???? Праздник выпускников «Алые Паруса-2018» по своей красоте и зрелищности не имеет аналогов в России и в мире. Самой впечатляющей частью праздника является световое и пиротехническое шоу в акватории Невы. В программе «Алых парусов 2018» в Санкт-Петербурге заявлены сразу несколько звезд. Среди них: Баста, Alekseev, ST, Алсу, Мари Краймбрери, Артём Пивоваров, Виктория Дайнеко, Моя Мишель, Quest Pistols Show, звезда шоу «Голос» 12-летний Рутгер Гарехт. Именно этих артистов в этом году выбрали сами выпускники 2018 года. #алыепаруса #праздник
В этом году ведущими стали Иван Ургант и Дарья Александрова.
Для ребят будут играть множество российских исполнителей: Баста, ST, Quest Pistols Show, Alekseev, Виктория Дайнеко, Алсу, Каста и другие.
Около часа ночи на Неве состоится долгожданное водно-пиротехнического шоу в сопровождении классической музыки.
Праздничные гулянья завершатся около 04.00, в этот день метро работает круглосуточно.
Петербургские «Алые паруса» собрали свыше 80 тысяч человек.
???? Выпускники 2018 года, мы @gorodmolodspb @tovpenetc @djilyalavrov с огромной радостью поздравляем Вас с праздником! ????Двигайтесь только вперёд! Любите, мечтайте, творите, меняйте этот мир только в лучшую сторону! ????????❤️ . #анатолийтовпенец #ведущийанатолийтовпенец #ильялавров #djильялавров #djilyalavrov #АлыеПаруса2018 #городмолод #алыепаруса
В целях безопасности детей запрещена продажа алкоголя на всей территории города, исключениями стали кафе, бары, рестораны, а также фан-зоны на Конюшенной и стадион на Крестовском острове.