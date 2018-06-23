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22:10   23 Июня 2018
Весь мир

Живой шлагбаум. Гигантская анаконда перекрыла дорогу в Бразилии

Живой шлагбаум. Гигантская анаконда перекрыла дорогу в Бразилии

Свидетель инцидента запечатлел на видео как в бразильском городе Манаус дорогу перегородил «живой шлагбаум» анаконда длиной более трех метров.

На видео заметно, что водители были вынуждены остановиться. Самые отважные из них выходят посмотреть на гигантское пресмыкающееся.

Автор прокомментировал свой ролик. По его словам, этот участок дороги пересекает главную зеленую зону Манауса, поэтому здесь и встречаются дикие представители фауны.

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Автор: Вячеслав Каширин
#видео #бразилия #общество #весь мир #анаконда
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