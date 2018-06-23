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Концерт «Алые паруса» в честь российских выпускников стартовал на Дворцовой площади

Концерт «Алые паруса» в честь российских выпускников стартовал на Дворцовой площади

 Школьники готовятся к празднованию Алых парусов в Петербурге

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Концерт «Алые паруса» в честь российских выпускников стартовал на Дворцовой площади

Концерт «Алые паруса» в честь российских выпускников стартовал на Дворцовой площади

 Школьники готовятся к празднованию Алых парусов в Петербурге

Школьники готовятся к празднованию Алых парусов в Петербурге
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22:10   23 Июня 2018
Россия

Школьники готовятся к празднованию Алых парусов в Петербурге

Школьники готовятся к празднованию Алых парусов в Петербурге

Сегодня в Петербурге праздник, в российских школах прозвенел последний звонок, многие ребята уже сдали первые экзамены, а это значит, что на Неве вновь появится бриг с алыми парусами.

В этом году праздник «Алые паруса» будет особенным, поскольку прерванная в 1979 году традиция, отмечает свой 50-летний юбилей.

Школьники с нетерпением ждут начала мероприятия и заранее выходят на улицы города. 

 

#санктпетербург#алыепаруса#прогулка#я

Публикация от Надежда Алексеева (@nadezhda4741)

Концерт начнется только в 22.00, однако стрелку Васильевского острова посетили уже свыше 25 тысяч выпускников.

 

Scarlet Sails. Alexander Grin ❤️❤️❤️ "...я понял одну нехитрую истину. Она в том, чтобы делать так называемые чудеса своими руками. Когда для человека главное — получить дражайший пятак, легко дать этот пятак, но, когда душа таит зерно пламенного растения — чуда, сделай ему это чудо, если ты в состоянии. Новая душа будет у него и новая у тебя." Александр Грин. // Алые паруса сегодня в Петербурге, грандиозный концерт и шоу для выпускников. А в сторис вы видели прекрасный корабль в тишине, это была репетиция. #алыепаруса #алыепаруса2018 #winterwillneverend

Публикация от Айгуль Вишня // Moscow (@vi66nya)

В этом году к бывшим ученикам среднеобразовательных учреждений придет Tre Kronor во главе с капитаном Алланом Палмером.

 

Петербург в ожидание «Алых Парусов» . @kudagospb #kudagospb @piteronline #piteronline #ПетербургНаЛадони #спб #питер #алыепаруса #лето #город #закат #архитектура #ig_mood @spb_live #artofvisuals #солнце #citykillerz #saintpetersburg #photorussia @mskpit #mskpit @mysaint_p @natgeomagazineru #фотодляроссии #инстаграмнедели @citykillerz @ig_europe #ig_europe @piter.life.style #санктпетербург #sunset #MoodyGrams @ig_mood @msk_piter @igs_world @artofvisuals #streetshared #summer @wonderful_places #topeuropephoto @citybestviews @topsaintpetersburgphoto #CBViews #loves_united_russia @awesome.photographers #spacewheel #travellingthroughtheworld @sobaka_ru

Публикация от Фотограф Андрей Михайлов (@andrei_mikhailov)

Бриг-копия исторического судна Gladan 1857 года стал символом праздника и уже восьмой раз знаменует своим присутствием окончание школы тысяч российских ребят.

Невский проспект стал пешеходной зоной и молодые люди заранее отправляются гулять по праздничному Петербургу. К детям присоединяются взрослые.

   

 

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Автор: Екатерина Розина
#россия #выпускники #общество #петерубрг #алые паруса
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