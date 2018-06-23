Школьники готовятся к празднованию Алых парусов в Петербурге

Сегодня в Петербурге праздник, в российских школах прозвенел последний звонок, многие ребята уже сдали первые экзамены, а это значит, что на Неве вновь появится бриг с алыми парусами.

В этом году праздник «Алые паруса» будет особенным, поскольку прерванная в 1979 году традиция, отмечает свой 50-летний юбилей.

Школьники с нетерпением ждут начала мероприятия и заранее выходят на улицы города.

#санктпетербург#алыепаруса#прогулка#я Публикация от Надежда Алексеева (@nadezhda4741) 23 Июн 2018 в 12:03 PDT

Концерт начнется только в 22.00, однако стрелку Васильевского острова посетили уже свыше 25 тысяч выпускников.

В этом году к бывшим ученикам среднеобразовательных учреждений придет Tre Kronor во главе с капитаном Алланом Палмером.

Бриг-копия исторического судна Gladan 1857 года стал символом праздника и уже восьмой раз знаменует своим присутствием окончание школы тысяч российских ребят.

Невский проспект стал пешеходной зоной и молодые люди заранее отправляются гулять по праздничному Петербургу. К детям присоединяются взрослые.