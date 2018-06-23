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21:50   23 Июня 2018
Россия

Ураган в Барнауле. Люди пострадали при столкновении плавучего кафе с опорой моста

Ураган в Барнауле. Люди пострадали при столкновении плавучего кафе с опорой моста

Из административного центра Алтайского края продолжают поступать тревожные известия в связи с разгулявшейся стихией. На этот раз плавучее кафе «Барракуда» попало в шторм на реке Оби. Пострадали пятнадцать человек.

Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ, все пострадавшие получили повреждения, не представляющие опасности для здоровья (в основном порезы от разбитого волной стекла). Кроме того, отмечается оперативная работа команды теплохода, которая  снабдила пассажиров спасжилетами и вызвала на берег скорую помощь и спасателей. Сам же кафе-теплоход сел на мель.

По данным СК, на борту «Барракуды» и баржи, следовавшей по Оби, находились 120 человек. Из-за порывов ветра теплоход столкнулся с опорой автомобильного моста. На месте происшествия работают следователи.

Ранее стало известно, что в том же городе при порыве ветра на припаркованные автомобили упал строительный кран. При этом он задел стрелой местный дворец бракосочетаний. О степени повреждений автомобилей и здания пока не сообщалось.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #чп #барнаул #ураган
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