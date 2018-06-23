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 Помпео: США намерены наладить взаимодействие с РФ в общих интересах

Помпео: США намерены наладить взаимодействие с РФ в общих интересах
21:47   23 Июня 2018
Весь мир

Помпео: США намерены наладить взаимодействие с РФ в общих интересах

Помпео: США намерены наладить взаимодействие с РФ в общих интересах

Американский госсекретарь Майк Помпео заявил о желании команды Трампа установить диалог с Россией в сферах, где интересы стран одинаковы.

Глава Америки Дональд Трамп неоднократно заявлял, что по многим направлениям Вашингтон работает совместно с Москвой, невзирая на существующие разногласия в политике.

Слова президента подтвердил и Помпео, который рассказал в интервью для MSNBC о совместной работе с Россией. По его словам, на бывшем посту директора ЦРУ он часто сотрудничал с российскими специалистами в противостоянии с терроризмом.

«В данной сфере обе страны разделяют интересы», — заявил он.

Однако госсекретарь подчеркнул, что Вашингтон не приветствуют политику Кремля и действия российской стороны в САР и на Украине.

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Автор: Екатерина Розина
#россия #сша #политика #трамп #общество #весь мир #помпео
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