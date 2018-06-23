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21:03   23 Июня 2018
Медиа

Покушение на главу Зимбабве. Пострадали восемь человек, включая вице-президента

Покушение на главу Зимбабве. Пострадали восемь человек, включая вице-президента

В результате покушения на президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы в городе Булавайо получили ранения восемь человек. Взрыв произошел во время митинга на городском стадионе во время выступления главы африканского государства государства.

Среди пострадавших вице-президент страны Кембо Мохади и министр по вопросам окружающей среды, воды и климата Оппах Мухингури-Кашири. Как рассказал пресс-секретарь Зимбабве Джордж Чарамбе, у вице-президента травмирована нога, а глава Минприроды получил несколько ранений в области грудной клетки.

Ранее со слов очевидцев сообщалось, что как минимум три человека могут быть убитыми в результате этого взрыва. На видео, снятом на месте происшествия видно, что несколько человек лежат на земле.

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Автор: Олег Королев
#покушение #взрыв #чп #весь мир #зимбабве
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