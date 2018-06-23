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21:26   23 Июня 2018
Весь мир

Помпео: Трамп встретится с Путиным в не столь отдаленном будущем

Помпео: Трамп встретится с Путиным в не столь отдаленном будущем

Госсекретарь США уверен, что встреча главы Америки Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным состоится в обозримом будущем.

По его словам, американский посол Болтон нанесет визит в Москву в воскресенье или понедельник (24,25 июня) для переговоров с коллегой.

График Трампа на лето 2018 года пока неизвестен, признался Трамп. Однако заверил, что саммит США-РФ на высшем уровне пройдет в ближайшее время.

Помпео: Трамп встретится с Путиным в не столь отдаленном будущем

Госсекретарь Майкл Помпео высказал предположение, что встреча президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина может пройти вскоре после визита в Москву помощника президента США Джона Болтона.

«Я полагаю, что президент Трамп встретится со своим российским коллегой в не столь отдаленном будущем после этого (визита Болтона в Мосвку)», — заявил он.

Помпео: Трамп встретится с Путиным в не столь отдаленном будущем

Помпео рассказал, что уже общался и со своим коллегой из России главой МИД Сергеем Лавровым. Он отметил, все переговоры проходили в доброжелательном духе, но обе стороны выражали критику в связи с теми или иными действиями государств. Госсекретарь выразил уверенность, что вскоре состоится и его личная встреча с Лавровым, однако не уточнил где она может пройти в Москве или Вашингтоне.

 

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Автор: Екатерина Розина
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