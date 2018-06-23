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20:37   23 Июня 2018
Россия

Башенный кран из-за урагана рухнул на дворец бракосочетаний и автомобили в Барнауле

Башенный кран из-за урагана рухнул на дворец бракосочетаний и автомобили в Барнауле

В административном центре Алтайского края Барнауле в результате непогоды остался без электроснабжения почти весь город. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал агентству очевидец, из-за сильных порывов ветра строительный кран упал на припаркованные автомобили, помяв две машины. Кроме того, стрела крана частично задела здание дворца бракосочетаний. Движение в этом месте перекрыто полицией.

В соцсетях жители Барнаула сообщают, что в городе повалены деревья, многие из которых повредили автомобили. Опрокинуты заборы и рекламные щиты. Также сообщается о перебоях с водоснабжением.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #чп #барнаул #ураган #падение крана
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