Башенный кран из-за урагана рухнул на дворец бракосочетаний и автомобили в Барнауле

В административном центре Алтайского края Барнауле в результате непогоды остался без электроснабжения почти весь город. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал агентству очевидец, из-за сильных порывов ветра строительный кран упал на припаркованные автомобили, помяв две машины. Кроме того, стрела крана частично задела здание дворца бракосочетаний. Движение в этом месте перекрыто полицией.

В соцсетях жители Барнаула сообщают, что в городе повалены деревья, многие из которых повредили автомобили. Опрокинуты заборы и рекламные щиты. Также сообщается о перебоях с водоснабжением.