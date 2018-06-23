Помпео пригрозил Ирану силой в случае создания ядерной программы
Американский госсекреатрь Майкл Помпео предупредил правительство Ирана, что создавать ядерную программу не в их интересах.
Он выразил надежду, что Америке не придется применять силу, поскольку иранские власти откажутся от идея активации работы в ядерном блоке. По его словам, духовный лидер и руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи и глава спецназа Касем Солеймани должны осознавать, что в противном случае на них обрушится гнев всего мира.
В интервью для MSNBC политик уточнил, что говоря о применении силы, он подразумевает военные действия против действующей власти.
Hmm… Can this be explained? pic.twitter.com/wXXC8urswV— Secretary Pompeo (@SecPompeo) 20 июня 2018 г.
«Речь о моральном осуждении и экономических ограничениях», — объяснил он.
Госсекретарь добавил, что никто не желает военного конфликта, однако заверил , что глава США Дональд Трамп ни при каких обстоятельствах не допустит ни появления у Ирана ядерного оружия, ни начала программы создания ядерного оружия.