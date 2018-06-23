Мы в соц.сетях:
Концерт «Алые паруса» в честь российских выпускников стартовал на Дворцовой площади

Концерт «Алые паруса» в честь российских выпускников стартовал на Дворцовой площади

 Школьники готовятся к празднованию Алых парусов в Петербурге

Школьники готовятся к празднованию Алых парусов в Петербурге
Пойдем по миру без штанов: Лукашенко о поглощении Белоруссии другим государством

Пойдем по миру без штанов: Лукашенко о поглощении Белоруссии другим государством

 Украинская детская писательница потребовала переименовать Россию в Московию

Украинская детская писательница потребовала переименовать Россию в Московию
Живой шлагбаум. Гигантская анаконда перекрыла дорогу в Бразилии

Живой шлагбаум. Гигантская анаконда перекрыла дорогу в Бразилии

 Помпео: США намерены наладить взаимодействие с РФ в общих интересах

Помпео: США намерены наладить взаимодействие с РФ в общих интересах
Концерт «Алые паруса» в честь российских выпускников стартовал на Дворцовой площади

Концерт «Алые паруса» в честь российских выпускников стартовал на Дворцовой площади

 Школьники готовятся к празднованию Алых парусов в Петербурге

Школьники готовятся к празднованию Алых парусов в Петербурге
Пойдем по миру без штанов: Лукашенко о поглощении Белоруссии другим государством

Пойдем по миру без штанов: Лукашенко о поглощении Белоруссии другим государством

 Украинская детская писательница потребовала переименовать Россию в Московию

Украинская детская писательница потребовала переименовать Россию в Московию
Живой шлагбаум. Гигантская анаконда перекрыла дорогу в Бразилии

Живой шлагбаум. Гигантская анаконда перекрыла дорогу в Бразилии

 Помпео: США намерены наладить взаимодействие с РФ в общих интересах

Помпео: США намерены наладить взаимодействие с РФ в общих интересах
20:53   23 Июня 2018
Весь мир

Помпео пригрозил Ирану силой в случае создания ядерной программы

Помпео пригрозил Ирану силой в случае создания ядерной программы

Американский госсекреатрь Майкл Помпео предупредил правительство Ирана, что создавать ядерную программу не в их интересах.

Он выразил надежду, что Америке не придется применять силу, поскольку иранские власти откажутся от идея активации работы в ядерном блоке. По его словам, духовный лидер и руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи и глава спецназа Касем Солеймани должны осознавать, что в противном случае на них обрушится гнев всего мира.

Помпео пригрозил Ирану силой в случае создания ядерной программы

В интервью для MSNBC политик уточнил, что говоря о применении силы, он подразумевает военные действия против действующей власти. 

«Речь о моральном осуждении и экономических ограничениях», — объяснил он.

Госсекретарь добавил, что никто не желает военного конфликта, однако заверил , что глава США Дональд Трамп ни при каких обстоятельствах не допустит ни появления у Ирана ядерного оружия, ни начала программы создания ядерного оружия.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Екатерина Розина
#сша #иран #политика #трамп #общество #весь мир #ядерное оружие #помпео #ядреная программа
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Милонову не разрешили завести рысь Россия
Милонову не разрешили завести рысь
Долгожданное животное депутат Госдумы Виталий Милонов так и не завел, однако получил в подарок «полудикую кошку».
18:48   23 Июня 2018
Навальный поддержал Яшина, чтобы тот никуда не пошел Политика

Навальный поддержал Яшина, чтобы тот никуда не пошел

21:21   22 Июня 2018
Депутат Плетнева вступилась за энергетиков, которых заставляют работать на храм Россия

Депутат Плетнева вступилась за энергетиков, которых заставляют работать на храм

15:21   22 Июня 2018
Торговые войны: китайцы массово кинулись спасать свои деньги из США Весь мир

Торговые войны: китайцы массово кинулись спасать свои деньги из США

14:27   22 Июня 2018
Самое читаемое
Украинская детская писательница потребовала переименовать Россию в Московию

Украинская детская писательница потребовала переименовать Россию в Московию

 «Ногой в челюсть москворотым»: экс-депутат Рады призвала украинцев атаковать русскоговорящих 

«Ногой в челюсть москворотым»: экс-депутат Рады призвала украинцев атаковать русскоговорящих 

 Савченко предупредила украинские власти об опасности войны в Донбассе

Савченко предупредила украинские власти об опасности войны в Донбассе

 Принцесса Такамадо открыла показательные выступления по кюдо в Екатеринбурге

Принцесса Такамадо открыла показательные выступления по кюдо в Екатеринбурге