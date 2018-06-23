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20:25   23 Июня 2018
Россия

Мексиканцы обыграли Южную Корею в матче ЧМ-2018

Мексиканцы обыграли Южную Корею в матче ЧМ-2018

Встреча прошла в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 2:1. Сначала Карлос Вела забил с пенальти (26-я минута), затем Хавьер Эрнандес Чичарито с игры (66-я минута).

Корейцы ответили «мячом престижа» лишь на 90-й минуте — Сон Хын Мина. В следующем матче Мексика сыграет с командой Швеции. Южной Корее предстоит матч с Германией.

Ранее, в ночь с пятницы на субботу, нескольким футболистам сборной Мексики пришлось выйти из отеля к болельщикам, чтобы попросить их утихнуть, так как те мешали им спать перед матчем с Южной Кореей.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #чм-2018 #мексика #южная корея #общество #чм 2018 #чм2018
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