Накануне выборов. «Гражданскую инициативу» переименовали в «Партию перемен»

После долгого спора партия «Гражданская инициатива» переименована в «Партию перемен». Об этом сообщил экс-депутат Госдумы, кандидат в мэры Москвы Дмитрий Гудков в мессенджере.

При этом кандидата в столичные градоначальники избрали лидером «Партии перемен». Однако, будучи лидером переименованной партии, он вряд ли попадет в топ кандидатов по результатам подсчета голосов. Эксперты отмечают, что Гудков своими последними заявлениями лишь отталкивает от себя избирателей. Его тезисы от «нероссийском Крыме», о необходимости «вступить в Евросоюз», как считает, например, политолог Наталья Елисеева, скорее сводят его шансы на выборах к нулю, чем обещают успешную политическую карьеру.

По данным аналитического центра «Левада», рейтинг Гудкова в столице на фоне конкурентов менее 1%. Он все еще заявлен кандидатом на выборах от «Гражданской инициативы», от которой шла на президентские выборы его соратница Ксения Собчак. Изменит ли что-то в рейтинге Гудкова его лидерство в «Партии перемен», покажет время.

Ранее Ксения Собчак предложила назначить Гудкова председателем партии «Гражданская инициатива».