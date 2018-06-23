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 Помпео: Санкции США против КНДР сохранятся до полной денуклеаризации республики

Помпео: Санкции США против КНДР сохранятся до полной денуклеаризации республики
20:28   23 Июня 2018
Весь мир

Помпео: Санкции США против КНДР сохранятся до полной денуклеаризации республики

Помпео: Санкции США против КНДР сохранятся до полной денуклеаризации республики

Госсекретарь США Майк Помпео пообещал, что Вашингтон снимет органичения с Пхеньяна при полном ядерном разоружении. 

В интервью для телеканала MSNBC, которое вышло в эфир в субботу, политик рассказал о том, что Ким Чен Ын яркий человек с отличным чувством юмора. По его словам, северокорейский лидер следит за изменениями в западных странах и за тем, что предпринимают американцы.

Однако в разговоре о санкциях против Северной Корее Помпео уже не был столь дружелюбен.

Помпео: Санкции США против КНДР сохранятся до полной денуклеаризации республики

«Если Ким не способен или не готов к тому, чтобы осуществить денуклеаризацию, санкции сохранятся и США вернется к суровым мерам», — пообещал он.

Госсекретарь подчеркнул, что переговоры должны добросовестно соблюдаться с двух сторон, чтобы продуктивно работать на разоружением Корейского полуострова.

Помпео: Санкции США против КНДР сохранятся до полной денуклеаризации республики

Он рассказал, что на саммите КНДР-США оба лидера установили «красные линии», за которые нельзя заступать, но что это значит американский госдеятель не пояснил. Тем не менее, существует надежда на то, что в этот раз переговоры пройдут успешно и у Америки наконец получится наладить диалог с Пхеньяном.

На вопрос о нарушении прав человека в Северной Корее, политик ответил, что в первую очередь необходимо завершить вопрос денуклеаризации, поскольку это главная угроза для США. Полное ядерное разоружение поспособствует урегулированию ситуации в вопросе о правах человека во всем мире, а не только в республике, заметил он.

Ранее глава Америки Дональд Трамп принял решение о продлении санкций против КНДР еще на год.

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Автор: Екатерина Розина
#сша #санкции #кндр #трамп #ким чен ын #помпео
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