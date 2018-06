Помпео: Санкции США против КНДР сохранятся до полной денуклеаризации республики

Госсекретарь США Майк Помпео пообещал, что Вашингтон снимет органичения с Пхеньяна при полном ядерном разоружении.

В интервью для телеканала MSNBC, которое вышло в эфир в субботу, политик рассказал о том, что Ким Чен Ын яркий человек с отличным чувством юмора. По его словам, северокорейский лидер следит за изменениями в западных странах и за тем, что предпринимают американцы.

Однако в разговоре о санкциях против Северной Корее Помпео уже не был столь дружелюбен.

Госсекретарь подчеркнул, что переговоры должны добросовестно соблюдаться с двух сторон, чтобы продуктивно работать на разоружением Корейского полуострова.

Он рассказал, что на саммите КНДР-США оба лидера установили «красные линии», за которые нельзя заступать, но что это значит американский госдеятель не пояснил. Тем не менее, существует надежда на то, что в этот раз переговоры пройдут успешно и у Америки наконец получится наладить диалог с Пхеньяном.

