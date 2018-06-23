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The Guardian похвалила RT за трансляцию ЧМ-2018, затем внезапно приписала заслугу британцам

The Guardian похвалила RT за трансляцию ЧМ-2018, затем внезапно приписала заслугу британцам

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19:13   23 Июня 2018
Весь мир

The Guardian похвалила RT за трансляцию ЧМ-2018, затем внезапно приписала заслугу британцам

The Guardian похвалила RT за трансляцию ЧМ-2018, затем внезапно приписала заслугу британцам

В попытках дискредитировать Чемпионат мира по футболу в России принимала участие и газета The Guardian. Автор, написавший неожиданно лестный отзыв, неожиданно пересмотрел заголовок материала уже после публикации, отчасти смягчив восторг ролью россиян. Об этом сообщает RT.

Издание изменило заголовок статьи про RT и чемпионат мира, в которой шла речь о качестве и содержательности трансляции событий Мундиаля «англоязычным российским каналом с госфинансированием».  Автор материала признался, что его «приятно удивила» работа канала, освещающего чемпионат. Журналист отметил, что «гений RT» умеет «удивить тоном и структурой подачи». А заголовок изначально звучал: «Не верьте злобной шумихе. Даже с Моуринью RT — очень хороший канал».

Однако вскоре заголовок поменяли — «Шмейхель и Стэн придали особый лоск репортажам RT». По всей видимости, редакции кто-то посоветовал акцентировать внимание читателя на том, что к команде телеканала присоединились ветеран «Ливерпуля» и английской сборной Стэн Коллимор и бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Петер Шмейхель. Таким образом, в заслуге канала как бы поучаствовали никто иные как британцы.

Такая неуверенность в заголовках не вызывает удивления. Британские власти регулярно совершали попытки дискредитировать турнир. Именно Лондон, претендовавший на проведение ЧМ-2018, первым призывал к бойкоту Мундиаля в россии. Однако все эти призывы не нашли поддержки ни в мировом сообществе, ни даже среди британских подданных.

The Guardian похвалила RT за трансляцию ЧМ-2018, затем внезапно приписала заслугу британцам

После того, как на чемпионат прибыли десятки тысяч футбольных фанатов и журналистов со своего мира, в соцсетях СМИ появилось огромное количество положительных, и даже восторженных, отзывов о ЧМ-2018 в России. В том числе, как рядовые болельщики, так и журналисты авторитетных изданий заявляли, что гости Мундиаля «катаются как сыр в масле».

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Автор: Вячеслав Каширин
#чм-2018 #общество #весь мир #guardian #rt #чм 2018 #чм2018
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