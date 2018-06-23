Пойдем по миру без штанов: Лукашенко о поглощении Белоруссии другим государством

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Ближнее зарубежье

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Глава Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил, что при невыполнении поставленных задач в сфере сельского хозяйства, страна может попасть в состав другого государства.

По данным телеканала ОНТ, таким образом лидер пытался призвать представителей сельхозпромышленности качественно исполнять обязанности. Он напомнил, что Советские времена прошли и никто не собирается созывать пленумы с уговорами работать и добавил, что Белоруссия «пойдет по миру без штанов», в случае невыполнения поставленных задач.

«Причина одна: невыполнение — смерть. Мы на фронте», — заявил он. 

По его словам, если страна не выдержит эти годы, то пропадет: либо попадет в состав другого государства, либо лишится уважения и авторитета.

«Об нас просто будут вытирать ноги. А, не дай Бог, развяжут еще войну, как в Украине», — объяснил Лукашенко.

На замечание помощника Геннадия Лавренка о том, что в стране дефицит кадров и необходимо повышать зарплату специалистам, белорусский лидер ответил, что также необходимо поддерживать дисциплину на производстве, передает БЕЛТА.  

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Автор: Екатерина Розина
#политика #белоруссия #общество #весь мир #лукашенко
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