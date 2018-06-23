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18:18   23 Июня 2018
Россия

КПРФ совместно с Левым Фронтом представили программу на выборы мэра Москвы

КПРФ совместно с Левым Фронтом представили программу на выборы мэра Москвы

В столице прошла совместная конференция левых и народно-патриотических сил «Моссовет-2018». Кандидат в мэры Москвы от КПРФ Вадим Кумин представил программу и команду.

Исходя из изложенного Куминым, к победе во втором туре выборов мэра российской столицы его поведут Сергей Удальцов, Захар Прилепин, депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (внук лидера КПРФ) и новоиспеченный кандидат в губернаторы Владимирской области от КПРФ журналист Максим Шевченко.Кандидат Кумин подтвердил The Daily Storm, что его цель на данный момент — участие во втором туре выборов.

Программа «левого» кандидата строится вокруг социальных проблем. Здесь и борьба против непопулярной пенсионной реформы, и увеличение пенсий москвичей, и отказ от непомерных затрат действующего мэра Москвы Сергея Собянина на благоустройство столицы. Не оставил кандидат без внимания проблему обманутых дольщиков и многое другое.

Левые всерьез настроены решить все эти задачи. Учитывая проводимую правительством политику у них, видимо, есть неплохие шансы на голоса, ведь когда людей просят «затянуть пояса», левые настроения в народе ощутимо возрастают.

Команда Кумина, судя по всему, настроена по-боевому. Уже на конференции это стало очевидным — Прилепин, например, выступил с предложением сделать Москву и Донецк городами-побратимами. Шевченко поддержал соратника и призвал Кумина включить в программу этот пункт.

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Автор: Вячеслав Каширин
#москва #россия #выборы #политика #левые #кумин
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