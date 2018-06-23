Украинская детская писательница потребовала переименовать Россию в Московию

В эфире Oboz.tv детская писательница, борец за права государственного языка Украины Лариса Ницой заявила, что русские, «на самом деле», как раз украинцы. Она объяснила это тем, что слово Русь было «украдено московитами».

По словам Ницой, Московское царство «указом Петра Первого назвало себя Русью». Она предложила собеседнику представить, что «Германия сегодня проснулась, а Франция издала указ — мы сегодня Германия». Писательница также упомянула другого российского монарха — Екатерину II, Которая якобы приказала «бить беспощадно палками» тех, кто называет себя московитами. Для убедительности она заявила, что «это исторический факт, который «лежит в музеях». При этом Ницой не уточнила их каких источников почерпнула столь ценную информацию. Поэтому остается предположить, что она переняла фантазии других выдумщиков, которые, в частности, могли оказать влияние на президента страны Петра Порошенко, заявившего однажды о существовании «древнеукраинских князей».

Тогда же Порошенко обвинил Владимира Путина в попытке похитить в российскую историю Анну Ярославну, дочь князя Ярослава Мудрого и жену французского короля Генриха I. О том, что Ярослав до киевского княжения, когда государства Украина попросту не существовало, был князем Новгородской земли, а еще раньше возглавлял Ростовское княжество, украинскому лидеру либо не подсказали, либо он намерено опустил эту неудобную информацию.