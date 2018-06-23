Украинцу — ярому противнику Порошенко — подбросили гранату в авто

Во Львове неизвестные разбили стекло автомобиля и подбросили гранату местному активисту Ивану Спринскому. Об этом сообщил координатор общественной организации «Варта 1», депутат Горсовета Львова Игорь Зинкевич в Facebook.

В сообщении нардепа сказано, что на улице Героев УПА*, 38 Львова в автомобиле Ауди А6 было разбито заднее окно с правой стороны от водительского сидения, а в багажнике находится предмет, похожий на гранату РГД-5. Зинкевич при этом уточнил, что авто принадлежит Ивану Спринскому — основателю общественной организации «Рабов в рай не пускают».

На место происшествия прибыла полиция, кинологи и взрывотехники. Граната извлечена и передана на экспертизу. Решается вопрос об открытии уголовного дела.

Спринский хорошо известен как ярый противник президента Украины Петра Порошенко. Например, в июле 2017 года он и активисты из его организации во Львове атаковали магазин Roshen (реализует продукцию кондитерских фабрик, принадлежащих президенту Украины) на площади Галицкой. Листовки, которыми они обклеили витрины, гласили: «диктаторской стране — нет», «Олигархическим династиям стоп», «Петро не будь Чаушеску». На тротуаре перед магазином они крупно написали: «Срав пес на БПП».

Тогда Спринский пояснил, что его движение выступает против произвола и диктатуры власти и не верит, что президент не имеет влияния на правительство Украины.

*экстремистская организация, запрещена в России