Украинцу — ярому противнику Порошенко — подбросили гранату в авто

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Ближнее зарубежье

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Во Львове неизвестные разбили стекло автомобиля и подбросили гранату местному активисту Ивану Спринскому. Об этом сообщил координатор общественной организации «Варта 1», депутат Горсовета Львова Игорь Зинкевич в Facebook.

В сообщении нардепа сказано, что на улице Героев УПА*, 38 Львова в автомобиле Ауди А6 было разбито заднее окно с правой стороны от водительского сидения, а в багажнике находится предмет, похожий на гранату РГД-5. Зинкевич при этом уточнил, что авто принадлежит Ивану Спринскому — основателю общественной организации «Рабов в рай не пускают».

На место происшествия прибыла полиция, кинологи и взрывотехники. Граната извлечена и передана на экспертизу. Решается вопрос об открытии уголовного дела.

Спринский хорошо известен как ярый противник президента Украины Петра Порошенко. Например, в июле 2017 года он и активисты из его организации во Львове атаковали магазин Roshen (реализует продукцию кондитерских фабрик, принадлежащих президенту Украины) на площади Галицкой.  Листовки, которыми они обклеили витрины, гласили: «диктаторской стране — нет», «Олигархическим династиям стоп», «Петро не будь Чаушеску». На тротуаре перед магазином они крупно написали: «Срав пес на БПП».

Тогда Спринский пояснил, что его движение выступает против произвола и диктатуры власти и не верит, что президент не имеет влияния на правительство Украины.

*экстремистская организация, запрещена в России

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Автор: Вячеслав Каширин
#порошенко #чп #граната #львов #ближнее зарубежье #спринский #зинкевич
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