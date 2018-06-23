Милонову не разрешили завести рысь

Долгожданное животное депутат Госдумы Виталий Милонов так и не завел, однако получил в подарок «полудикую кошку».

Политик сразу изменил аватарку в Telegram и похвастался новым питомцем, видимо, подарок пришелся по душе.

Депутат давно мечтает о рысе, заметив новое фото в профиле информагентсво «Политика сегодня» решило уточнить, завел ли он ее.

Оказалось, что на снимке «полудикая кошка».

«Типа маленькой пумы», — уточнил политик.

Экзотический подарок привез проживающий за границей родственник Милонова, крестный его дочери.

«Семья не разрешает заводить рысь», — пожаловался госдеятель.

«Домашняя пума» пополнила заповедник Милонова, в котором проживает африканская ежиха по имени Диана, самоеды и большое количество котов, одного из них зовут Густав. Приезжее животное уже получило имя, кошечку назвали Люсей. Она не первая представительница смешанного вида, Густав - помесь сервала и кота.

«У меня 6 кошек, все замечательные» — рассказал Виталий Валентинович.

Если вглядеться в фотографию новой любимицы Милонова, черты пумы едва ли угадываются, мордочка Люси куда больше напоминает не менее хищного каракала.

Возможно, политик получил в подарок гибрида кота и каракела, редкую породу каракета.

Эти коты считаются уникальными и самыми дорогими в мире. В настоящий момент в мире не больше 30 их представителей. Минимальная стоимость такого животного 1,5 миллиона рублей.