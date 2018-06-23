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Весь мир

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Президент Сербии надеется на визит Путина в Белград

Глава Сербии Александр Вучич выразил надежду, что российский коллега Владимир Путин найдет время на посещение Белграда в 2018 году. 

Соответствующее заявление прозвучало на встрече с представителями российского ансамбля песни и пляски имени Александрова, сообщает информагентство Танюг.

Ансамбль прибыл в Сербию, чтобы выступить на площади перед православным собором святого Саввы. Храм находится в центре Белграда. Лидер пригласил военных музыкантов на встречу перед концертом. Он подчеркнул, что Сербия празднует именно победу в Первой и Второй мировых войнах, а не перемирие, как многие другие государства, поскольку изначально избрала правильную сторону и боролась за свободу.

Глава государства пообещал исполнителям, что Белград никому не позволит перекраивать историю мировых войн. Он пригласил Владимира Путина посетить столицу и выразил надежду, что это произойдет в 2018 году.

«Отметим победу в Первой и Второй мировых войнах и то, что смогли сохранить до сих пор свободу и независимость», — заключил Вучич.

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Автор: Екатерина Розина
#россия #путин #политика #сербия #общество #вучич
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