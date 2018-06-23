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16:30   23 Июня 2018
Россия

Собчак предложила назначить Гудкова главой «Гражданской инициативы»

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Предложение от журналистки Ксении Собчак поступило во время партийного съезда, проходящего в Москве.

По предложению Собчак, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков возьмет на себя обязательства по «строительству партии», решение политических проблем. Журналистка считает, что у него есть для этого необходимый опыт. Сама же Собчак намерена войти в политсовет фракции. Туда же хочет попасть прошлый председатель, экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев.

Недавно партия выдвинула Гудкова кандидатом на пост мэра Москвы. По данным Левада-центра, рейтинг политика в столице меньше 1%.

По словам эксперта, политическая карьера экс-депутата закончилась после заявлений о том, что Крым — не российская территория, а стране необходимо войти в Евросоюз.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #политика #собчак #мэр москвы #гудков #гражданская инициатива
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