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16:00   23 Июня 2018
Россия

Социал-демократы назвали кандидата от партии на выборах мэра Москвы

Социал-демократы назвали кандидата от партии на выборах мэра Москвы

Московское отделение Социал-демократической партии выдвинуло кандидата на выборы столичного мэра — председателя правления партии Сираждина Рамазанова. Об этом сообщили в пресс-службе социал-демократов.

Как отметили в пресс-службе, на конференции партии решение было принято единогласно. Пакет документов будет подан в Мосгоризбирком в понедельник.

Рамазанов уже подавал документы для участия в выборах мэра Москвы и губернатора Московской области в 2013 году. В 2018 году он намеревался участвовать и в выборах президента России. Однако лидер социал-демократов ни в одном из случаев не сумел пройти муниципальный фильтр.

На данный момент в Мосизбирком подали документы 22 человека. Каждому кандидату (кроме самовыдвиженцев, каковым является действующий мэр Сергей Собянин) для регистрации предстоит преодолеть муниципальный фильтр — собрать подписи не менее 110 местных депутатов в 110 муниципальных образованиях. По итогам прошедших в 2017 году муниципальных выборах таким ресурсом обладает лишь «Единая Россия». Самовыдвиженец должен заручиться поддержкой не менее 36 тысяч избирателей. Выборы мэра Москвы назначены на единый день голосования 9 сентября.

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Автор: Вячеслав Каширин
#москва #россия #выборы #политика #рамазанов
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