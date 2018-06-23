Социал-демократы назвали кандидата от партии на выборах мэра Москвы

Московское отделение Социал-демократической партии выдвинуло кандидата на выборы столичного мэра — председателя правления партии Сираждина Рамазанова. Об этом сообщили в пресс-службе социал-демократов.

Как отметили в пресс-службе, на конференции партии решение было принято единогласно. Пакет документов будет подан в Мосгоризбирком в понедельник.

Рамазанов уже подавал документы для участия в выборах мэра Москвы и губернатора Московской области в 2013 году. В 2018 году он намеревался участвовать и в выборах президента России. Однако лидер социал-демократов ни в одном из случаев не сумел пройти муниципальный фильтр.

На данный момент в Мосизбирком подали документы 22 человека. Каждому кандидату (кроме самовыдвиженцев, каковым является действующий мэр Сергей Собянин) для регистрации предстоит преодолеть муниципальный фильтр — собрать подписи не менее 110 местных депутатов в 110 муниципальных образованиях. По итогам прошедших в 2017 году муниципальных выборах таким ресурсом обладает лишь «Единая Россия». Самовыдвиженец должен заручиться поддержкой не менее 36 тысяч избирателей. Выборы мэра Москвы назначены на единый день голосования 9 сентября.