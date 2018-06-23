Мы в соц.сетях:
Социал-демократы назвали кандидата от партии на выборах мэра Москвы

Социал-демократы назвали кандидата от партии на выборах мэра Москвы

 Зобнин приобрел билеты на матчи РФ и Уругвая

Зобнин приобрел билеты на матчи РФ и Уругвая
Дефолт нам не грозит — и.о. главы Минфина Украины

Дефолт нам не грозит — и.о. главы Минфина Украины

 «Ногой в челюсть москворотым»: экс-депутат Рады призвала украинцев атаковать русскоговорящих 

«Ногой в челюсть москворотым»: экс-депутат Рады призвала украинцев атаковать русскоговорящих 
Взрыв произошел на митинге в Зимбабве

Взрыв произошел на митинге в Зимбабве

 Азербайджан намерен провести встречу ОПЕК+ в Баку

Азербайджан намерен провести встречу ОПЕК+ в Баку
Социал-демократы назвали кандидата от партии на выборах мэра Москвы

Социал-демократы назвали кандидата от партии на выборах мэра Москвы

 Зобнин приобрел билеты на матчи РФ и Уругвая

Зобнин приобрел билеты на матчи РФ и Уругвая
Дефолт нам не грозит — и.о. главы Минфина Украины

Дефолт нам не грозит — и.о. главы Минфина Украины

 «Ногой в челюсть москворотым»: экс-депутат Рады призвала украинцев атаковать русскоговорящих 

«Ногой в челюсть москворотым»: экс-депутат Рады призвала украинцев атаковать русскоговорящих 
Взрыв произошел на митинге в Зимбабве

Взрыв произошел на митинге в Зимбабве

 Азербайджан намерен провести встречу ОПЕК+ в Баку

Азербайджан намерен провести встречу ОПЕК+ в Баку
15:59   23 Июня 2018
Россия

Зобнин приобрел билеты на матчи РФ и Уругвая

Зобнин приобрел билеты на матчи РФ и Уругвая

Билеты участник российской сборной по футболу Роман Зобнин приобрел для воспитанников Академии футбола имени Юрия Коноплева.

Футболист рассказал ФАН, что вырос в академии, которая находится в Самаре. Количества приобретенных билетов спортсмен не назвал.

Последнюю игру на групповом этапе в рамках ЧМ-2018 российская сборная проведет в понедельник. Игра определит, кто займет первое место в группе А. Для этого России достаточно ничьей. Зобнин сыграл в обоих матчах, где участвовала команда РФ.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Павел Никифоров
#россия #чм-2018 #общество #чм #чм2018 #зобнин
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Навальный поддержал Яшина, чтобы тот никуда не пошел Политика
Навальный поддержал Яшина, чтобы тот никуда не пошел
Деятели уличных протестов знакомы больше десяти лет. Яшин выглядит идеальным кандидатом для того, кто не хочет отвечать на вопрос: «Где потерял поддержку?».
21:21   22 Июня 2018
Депутат Плетнева вступилась за энергетиков, которых заставляют работать на храм Россия

Депутат Плетнева вступилась за энергетиков, которых заставляют работать на храм

15:21   22 Июня 2018
Торговые войны: китайцы массово кинулись спасать свои деньги из США Весь мир

Торговые войны: китайцы массово кинулись спасать свои деньги из США

14:27   22 Июня 2018
РФС: Египтяне обиделись, но результат матча их жалоба в ФИФА не изменит Россия

РФС: Египтяне обиделись, но результат матча их жалоба в ФИФА не изменит

11:55   22 Июня 2018
Самое читаемое
«Ногой в челюсть москворотым»: экс-депутат Рады призвала украинцев атаковать русскоговорящих 

«Ногой в челюсть москворотым»: экс-депутат Рады призвала украинцев атаковать русскоговорящих 

 Крупная группировка ССА перешла на сторону Асада

Крупная группировка ССА перешла на сторону Асада

 Савченко предупредила украинские власти об опасности войны в Донбассе

Савченко предупредила украинские власти об опасности войны в Донбассе

 Эксперт: Молдавия из-за своей резолюции в ГА ООН рискует поссориться с РФ и Приднестровьем

Эксперт: Молдавия из-за своей резолюции в ГА ООН рискует поссориться с РФ и Приднестровьем