Зобнин приобрел билеты на матчи РФ и Уругвая

Билеты участник российской сборной по футболу Роман Зобнин приобрел для воспитанников Академии футбола имени Юрия Коноплева.

Футболист рассказал ФАН, что вырос в академии, которая находится в Самаре. Количества приобретенных билетов спортсмен не назвал.

Последнюю игру на групповом этапе в рамках ЧМ-2018 российская сборная проведет в понедельник. Игра определит, кто займет первое место в группе А. Для этого России достаточно ничьей. Зобнин сыграл в обоих матчах, где участвовала команда РФ.