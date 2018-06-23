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15:38   23 Июня 2018
Россия

Митрохин подал документы в Мосгоризбирком для выдвижения на пост мэра Москвы

Митрохин подал документы в Мосгоризбирком для выдвижения на пост мэра Москвы

Глава столичного отделения фракции «Яблоко» Сергей Митрохин собрал папку документов, необходимую для выдвижения на пост мэра Москвы. Мосгоризбирком принял бумаги для обработки.

По данным ТАСС, политик подтвердил, что сдал документы. Об этом также заявил член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, он уточнил, что Митрохин действительно подал бумаги для того, чтобы баллотироваться от «Яблока».

Митрохин подал документы в Мосгоризбирком для выдвижения на пост мэра Москвы

На конференции делегатов московского отделения фракции кандидатуру председателя поддержали большинством голосов. Однако пресс-секретарь «Яблока» Игорь Яковлев заявил, что полномочия 14 участников голосования не признаны. По его словам, легитимность конференции и ее результатов будут рассмотрены федеральным бюро партии в понедельник, 25 июня.

Кроме того,зампред «Яблока» Николай Рыбаков подчеркнул, что ситуацию с подачей документов Митрохиным в Мосгоризбирком также под вопросом, эта тема также будет обсуждаться на заседании бюро партии.

Напомним, Митрохин неоднократно заявлял, что исполком бюро не в состоянии управлять политическими процессами. За это в бюро партии его обвинили «в нанесении политического ущерба партии» за критику против федерального руководства.

 

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Автор: Екатерина Розина
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