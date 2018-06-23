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15:29   23 Июня 2018
Россия

МИД РФ: Резолюция ООН по Приднестровью — пропагандистский ход накануне выборов

МИД РФ: Резолюция ООН по Приднестровью — пропагандистский ход накануне выборов

Принятую в ООН резолюцию о выводе российских войск из Приднестровья Москва расценивает как рекламно-пропагандистский ход ряда молдавских политиков. Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства.

В МИД отметили, что принятие резолюции грозит подрывом хрупкого прогресса, наметившегося в последние месяцы на треке приднестровского урегулирования. При этом и в самом Кишиневе нет единого мнения в отношении данной резолюции.

МИД РФ: Резолюция ООН по Приднестровью — пропагандистский ход накануне выборов

Об этом можно судить по специальному заявлению президента Республики Молдова Игоря Додона от 19 июня 2018 года, где он предупредил, что принятие резолюции с призывом вывести российский контингент из Приднестровья может нанести серьезный ущерб отношениям Молдавии и России.

«В этой связи мы рассматриваем инициативу как откровенный рекламно-пропагандистский ход ряда политических деятелей в Кишиневе, которые хотят на почве разжигания антироссийских настроений набрать очки в преддверии приближающихся парламентских выборов», — заявили в МИД.

Российское дипведомство призвало избегать деструктивных действий, отдаляющих перспективу урегулирования кризиса в Преднестровье.

Ранее Генассамблея ООН призвала Россию вывести войска с территории Приднестровья. Проект резолюции был предложен Молдавией. Голосование прошло в пятницу. 64 государства поддержали резолюцию 14 выступили против, 83 воздержались.

В границах непризнанной Приднестровской Молдавской Республики размещена оперативная группа российских войск — преемница 14-й общевойсковой армии, после распада СССР перешедшей под юрисдикцию России. Опергруппы выполняет миротворческая миссия в республике, а также несет охрану складов с боеприпасами.

МИД РФ: Резолюция ООН по Приднестровью — пропагандистский ход накануне выборов

Более половины жителей Приднестровья составляют русские и украинцы. Непризнанная республика начала добиваться выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, чтобы избежать присоединения к Румынии, что могло произойти на волне национализма. В 1992 году власти Молдавии предприняли попытку решить проблему силовым путем, но потерпели неудачу. После этого власти страны фактически утратили контроль над Приднестровьем.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #оон #политика #мид рф #приднестровье
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