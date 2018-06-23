Мы в соц.сетях:
Социал-демократы назвали кандидата от партии на выборах мэра Москвы

Социал-демократы назвали кандидата от партии на выборах мэра Москвы

 Зобнин приобрел билеты на матчи РФ и Уругвая

Зобнин приобрел билеты на матчи РФ и Уругвая
Дефолт нам не грозит — и.о. главы Минфина Украины

Дефолт нам не грозит — и.о. главы Минфина Украины

 «Ногой в челюсть москворотым»: экс-депутат Рады призвала украинцев атаковать русскоговорящих 

«Ногой в челюсть москворотым»: экс-депутат Рады призвала украинцев атаковать русскоговорящих 
Взрыв произошел на митинге в Зимбабве

Взрыв произошел на митинге в Зимбабве

 Азербайджан намерен провести встречу ОПЕК+ в Баку

Азербайджан намерен провести встречу ОПЕК+ в Баку
Социал-демократы назвали кандидата от партии на выборах мэра Москвы

Социал-демократы назвали кандидата от партии на выборах мэра Москвы

 Зобнин приобрел билеты на матчи РФ и Уругвая

Зобнин приобрел билеты на матчи РФ и Уругвая
Дефолт нам не грозит — и.о. главы Минфина Украины

Дефолт нам не грозит — и.о. главы Минфина Украины

 «Ногой в челюсть москворотым»: экс-депутат Рады призвала украинцев атаковать русскоговорящих 

«Ногой в челюсть москворотым»: экс-депутат Рады призвала украинцев атаковать русскоговорящих 
Взрыв произошел на митинге в Зимбабве

Взрыв произошел на митинге в Зимбабве

 Азербайджан намерен провести встречу ОПЕК+ в Баку

Азербайджан намерен провести встречу ОПЕК+ в Баку
15:00   23 Июня 2018
Ближнее зарубежье

Дефолт нам не грозит — и.о. главы Минфина Украины

Дефолт нам не грозит — и.о. главы Минфина Украины

Исполняющая обязанности министра финансов Украины Оксана Маркарова в интервью «Первому национальному каналу» заявила об уверенности в том, что, несмотря на груз выплаты внешнего долга, стране не грозит дефолт.

По поводу возвращения  внешних долгов она отметила, что наибольшие платежи у Украины ожидаются в следующем году. Впрочем, по ее словам, в текущем году тоже идут значительные выплаты, но они предусмотрены в бюджете.

«Выполнение бюджета будет означать, что Украина полностью выполнила свои обязательства», — сказала она.

В 2015 году Украина провела реструктуризацию части государственного долга, затронувшую ценные бумаги, выкупленные коммерческими кредиторами на суму 15 миллиардов долларов, из которых три миллиарда были списаны. В рамках реструктуризации Киев выпустил новую серию ценных бумаги для кредиторов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Вячеслав Каширин
#украина #экономика #минфин #макарова #ближнее зарубежье #дефолт
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Навальный поддержал Яшина, чтобы тот никуда не пошел Политика
Навальный поддержал Яшина, чтобы тот никуда не пошел
Деятели уличных протестов знакомы больше десяти лет. Яшин выглядит идеальным кандидатом для того, кто не хочет отвечать на вопрос: «Где потерял поддержку?».
21:21   22 Июня 2018
Депутат Плетнева вступилась за энергетиков, которых заставляют работать на храм Россия

Депутат Плетнева вступилась за энергетиков, которых заставляют работать на храм

15:21   22 Июня 2018
Торговые войны: китайцы массово кинулись спасать свои деньги из США Весь мир

Торговые войны: китайцы массово кинулись спасать свои деньги из США

14:27   22 Июня 2018
РФС: Египтяне обиделись, но результат матча их жалоба в ФИФА не изменит Россия

РФС: Египтяне обиделись, но результат матча их жалоба в ФИФА не изменит

11:55   22 Июня 2018
Самое читаемое
«Ногой в челюсть москворотым»: экс-депутат Рады призвала украинцев атаковать русскоговорящих 

«Ногой в челюсть москворотым»: экс-депутат Рады призвала украинцев атаковать русскоговорящих 

 Крупная группировка ССА перешла на сторону Асада

Крупная группировка ССА перешла на сторону Асада

 Савченко предупредила украинские власти об опасности войны в Донбассе

Савченко предупредила украинские власти об опасности войны в Донбассе

 Эксперт: Молдавия из-за своей резолюции в ГА ООН рискует поссориться с РФ и Приднестровьем

Эксперт: Молдавия из-за своей резолюции в ГА ООН рискует поссориться с РФ и Приднестровьем