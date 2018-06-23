Дефолт нам не грозит — и.о. главы Минфина Украины

Исполняющая обязанности министра финансов Украины Оксана Маркарова в интервью «Первому национальному каналу» заявила об уверенности в том, что, несмотря на груз выплаты внешнего долга, стране не грозит дефолт.

По поводу возвращения внешних долгов она отметила, что наибольшие платежи у Украины ожидаются в следующем году. Впрочем, по ее словам, в текущем году тоже идут значительные выплаты, но они предусмотрены в бюджете.

«Выполнение бюджета будет означать, что Украина полностью выполнила свои обязательства», — сказала она.

В 2015 году Украина провела реструктуризацию части государственного долга, затронувшую ценные бумаги, выкупленные коммерческими кредиторами на суму 15 миллиардов долларов, из которых три миллиарда были списаны. В рамках реструктуризации Киев выпустил новую серию ценных бумаги для кредиторов.