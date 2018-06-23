Мы в соц.сетях:
Социал-демократы назвали кандидата от партии на выборах мэра Москвы

Социал-демократы назвали кандидата от партии на выборах мэра Москвы

 Зобнин приобрел билеты на матчи РФ и Уругвая

Зобнин приобрел билеты на матчи РФ и Уругвая
Дефолт нам не грозит — и.о. главы Минфина Украины

Дефолт нам не грозит — и.о. главы Минфина Украины

 «Ногой в челюсть москворотым»: экс-депутат Рады призвала украинцев атаковать русскоговорящих 

«Ногой в челюсть москворотым»: экс-депутат Рады призвала украинцев атаковать русскоговорящих 
Взрыв произошел на митинге в Зимбабве

Взрыв произошел на митинге в Зимбабве

 Азербайджан намерен провести встречу ОПЕК+ в Баку

Азербайджан намерен провести встречу ОПЕК+ в Баку
Социал-демократы назвали кандидата от партии на выборах мэра Москвы

Социал-демократы назвали кандидата от партии на выборах мэра Москвы

 Зобнин приобрел билеты на матчи РФ и Уругвая

Зобнин приобрел билеты на матчи РФ и Уругвая
Дефолт нам не грозит — и.о. главы Минфина Украины

Дефолт нам не грозит — и.о. главы Минфина Украины

 «Ногой в челюсть москворотым»: экс-депутат Рады призвала украинцев атаковать русскоговорящих 

«Ногой в челюсть москворотым»: экс-депутат Рады призвала украинцев атаковать русскоговорящих 
Взрыв произошел на митинге в Зимбабве

Взрыв произошел на митинге в Зимбабве

 Азербайджан намерен провести встречу ОПЕК+ в Баку

Азербайджан намерен провести встречу ОПЕК+ в Баку
15:15   23 Июня 2018
Весь мир

Эрдоган призвал саратников поддержать «Народный альянс» на парламентских выборах

Эрдоган призвал саратников поддержать «Народный альянс» на парламентских выборах

На первом агитационном митинге перед президентскими и парламентскими выборами, которые должны состоятся 24 июня, глава Турции Реджеп Эрдоган призвал сторонников в Стамбуле отдать голоса за «Народный альянс». 

Лидер обращался к горожанам с призывом отдать предпочтение альянсу, поскольку он образован совместно с Партией нацдвижения и его победа обеспечит Турцию сильным правительством и группу в парламенте. Он выразил надежду, что победа «Народного альянса» будет сокрушительной, передает местный телеканал A Haber.

Эрдоган посоветовал своим зрителям оповестить всех своих близких и родственников о важности предстоящего голосования и объяснить им, почему нужно голосовать за альянс.

Турки впервые будут голосовать и за партию, и за альянс, в котором она состоит. 

Напомним, «Народный альянс» создала правящая Партия справедливости  и развития во главе с президентом и Партия нацдвижения в феврале этого года.  

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Екатерина Розина
#выборы #турция #политика #весь мир #нацпартия #партия справедливости #народный альянс
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Навальный поддержал Яшина, чтобы тот никуда не пошел Политика
Навальный поддержал Яшина, чтобы тот никуда не пошел
Деятели уличных протестов знакомы больше десяти лет. Яшин выглядит идеальным кандидатом для того, кто не хочет отвечать на вопрос: «Где потерял поддержку?».
21:21   22 Июня 2018
Депутат Плетнева вступилась за энергетиков, которых заставляют работать на храм Россия

Депутат Плетнева вступилась за энергетиков, которых заставляют работать на храм

15:21   22 Июня 2018
Торговые войны: китайцы массово кинулись спасать свои деньги из США Весь мир

Торговые войны: китайцы массово кинулись спасать свои деньги из США

14:27   22 Июня 2018
РФС: Египтяне обиделись, но результат матча их жалоба в ФИФА не изменит Россия

РФС: Египтяне обиделись, но результат матча их жалоба в ФИФА не изменит

11:55   22 Июня 2018
Самое читаемое
«Ногой в челюсть москворотым»: экс-депутат Рады призвала украинцев атаковать русскоговорящих 

«Ногой в челюсть москворотым»: экс-депутат Рады призвала украинцев атаковать русскоговорящих 

 Крупная группировка ССА перешла на сторону Асада

Крупная группировка ССА перешла на сторону Асада

 Савченко предупредила украинские власти об опасности войны в Донбассе

Савченко предупредила украинские власти об опасности войны в Донбассе

 Эксперт: Молдавия из-за своей резолюции в ГА ООН рискует поссориться с РФ и Приднестровьем

Эксперт: Молдавия из-за своей резолюции в ГА ООН рискует поссориться с РФ и Приднестровьем