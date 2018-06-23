Эрдоган призвал саратников поддержать «Народный альянс» на парламентских выборах
На первом агитационном митинге перед президентскими и парламентскими выборами, которые должны состоятся 24 июня, глава Турции Реджеп Эрдоган призвал сторонников в Стамбуле отдать голоса за «Народный альянс».
Лидер обращался к горожанам с призывом отдать предпочтение альянсу, поскольку он образован совместно с Партией нацдвижения и его победа обеспечит Турцию сильным правительством и группу в парламенте. Он выразил надежду, что победа «Народного альянса» будет сокрушительной, передает местный телеканал A Haber.
Эрдоган посоветовал своим зрителям оповестить всех своих близких и родственников о важности предстоящего голосования и объяснить им, почему нужно голосовать за альянс.
Турки впервые будут голосовать и за партию, и за альянс, в котором она состоит.
Напомним, «Народный альянс» создала правящая Партия справедливости и развития во главе с президентом и Партия нацдвижения в феврале этого года.