Эрдоган призвал саратников поддержать «Народный альянс» на парламентских выборах

На первом агитационном митинге перед президентскими и парламентскими выборами, которые должны состоятся 24 июня, глава Турции Реджеп Эрдоган призвал сторонников в Стамбуле отдать голоса за «Народный альянс».

Лидер обращался к горожанам с призывом отдать предпочтение альянсу, поскольку он образован совместно с Партией нацдвижения и его победа обеспечит Турцию сильным правительством и группу в парламенте. Он выразил надежду, что победа «Народного альянса» будет сокрушительной, передает местный телеканал A Haber.

Эрдоган посоветовал своим зрителям оповестить всех своих близких и родственников о важности предстоящего голосования и объяснить им, почему нужно голосовать за альянс.

Турки впервые будут голосовать и за партию, и за альянс, в котором она состоит.

Напомним, «Народный альянс» создала правящая Партия справедливости и развития во главе с президентом и Партия нацдвижения в феврале этого года.