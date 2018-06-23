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14:53   23 Июня 2018
Весь мир

СМИ: Более 80 человек ранены при взрыве в Эфиопии

СМИ: Более 80 человек ранены при взрыве в Эфиопии

Взрыв в Эфиопии произошел во время митинга в поддержку нового премьера Абия Ахмеда в субботу, 23 июня. Телеканал Al Jazeera сообщил, что пострадали не менее 80 человек.

Заявление о произошедшем сделали в Кабмине Эфиопии, отметив, что ранены 83 человека. Сообщалось также о гибели трех человек.

Участник митинга бросил гранату в трибуну, где находился Ахмед. Взрыв произошел несколько минут спустя после того, как премьер выступил с речью. Политик не пострадал, с трибуны его увела личная охрана. Министр считает, что за атакой стоят те, кто против «объединенной Эфиопии».

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Автор: Павел Никифоров
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