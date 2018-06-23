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Принцесса Такамадо открыла показательные выступления по кюдо в Екатеринбурге

Принцесса Такамадо открыла показательные выступления по кюдо в Екатеринбурге

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14:35   23 Июня 2018
Россия

Принцесса Такамадо открыла показательные выступления по кюдо в Екатеринбурге

Принцесса Такамадо открыла показательные выступления по кюдо в Екатеринбурге

Японская принцесса Хисако Такамадо в Екатеринбурге открыла семинар и показательные выступления по стрельбе из японского лука от мастеров Всеяпонской федерации кюдо. Об этом сообщает РИА Новости.

Принцесса отметила, что рада видеть в Екатеринбурге много знакомых лиц, с которыми мы уже встречалась на семинарах по кюдо в Японии. По ее словам, благодаря этому мероприятию студенты из университета Сайтама в Японии смогли пообщаться со своими друзьями из России. Член японской императорской семьи выразила надежду на дальнейшее развитие международного обмена.

Принцесса Такамадо открыла показательные выступления по кюдо в Екатеринбурге

Открывая показательные выступления, принцесса вручила памятные подарки — японские луки и стрелы — заместителю главы региона Павлу Крекову, министру физической культуры и спорта Свердловской области Леониду Рапопорту и председателю общества «Россия – Япония» Вадиму Занину.

Визит принцессы Такамодо в Россию – первое посещение членом императорской семьи Страны Восходящего Солнца более чем за 100 лет. В Последний раз представители японской императорской династии посещали Россию в 1916 году во время Первой мировой войны.

Принцесса Такамадо открыла показательные выступления по кюдо в Екатеринбурге

Принцесса — почетный президент Японской футбольной ассоциации. В пятницу она побывала в Саранске на матче Чемпионата мира — 2018 между сборными Японии и Колумбии, где ее подопечные обыграли соперников со счетом 2:1.

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Автор: Вячеслав Каширин
#екатеринбург #россия #чм-2018 #общество #чм2018 #такамадо #кюдо
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