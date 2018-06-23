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Ближнее зарубежье

«Ногой в челюсть москворотым»: экс-депутат Рады призвала украинцев атаковать русскоговорящих 

«Ногой в челюсть москворотым»: экс-депутат Рады призвала украинцев атаковать русскоговорящих 

Языковед и борец за украинский язык, экс-депутат Верховной рады от партии «Свобода» Ирина Фарион прокомментировала инцидент на языковой почве в мариупольском кафе RedCups RDCP Lounge.

Фарион призвала всех жителей Украины ломать челюсти русскоговорящим гражданам.

Напомним, несколько дней назад в Мариуполе произошла драка, якобы на почве языка. Охрана одного из местных баров якобы избила подполковника Госпогранслужбы за то, что он требовал меню на украинском языке. Показания свидетелей расходится с версией правоохранителей: они сообщили, что военный сильно выпивал с друзьями и пьяная компания полезла в драку первой. Однако украинские полицейские все равно арестовали охранников, которые проходили стажировку в кафе, а подполковник отправился домой.

«Ногой в челюсть москворотым»: экс-депутат Рады призвала украинцев атаковать русскоговорящих 

Фарион разметила пост в Facebook, она считает, что если бы украинцы били в челюсть каждому «москворотому», то давно бы уже одержали победу на войне.

А так пока «наших бьют», посетовала экс-депутат и призвала жителей страны к атаке на русскоговорящих.

«Очень сильно должны бить МЫ», — заключила она.  

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Автор: Екатерина Розина
#россия #украина #общество #мариуполь #фарион #драка в кафе
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