«Ногой в челюсть москворотым»: экс-депутат Рады призвала украинцев атаковать русскоговорящих 

Языковед и борец за украинский язык, экс-депутат Верховной рады от партии «Свобода» Ирина Фарион прокомментировала инцидент на языковой почве в мариупольском кафе RedCups RDCP Lounge.

Фарион призвала всех жителей Украины ломать челюсти русскоговорящим гражданам.

Напомним, несколько дней назад в Мариуполе произошла драка, якобы на почве языка. Охрана одного из местных баров якобы избила подполковника Госпогранслужбы за то, что он требовал меню на украинском языке. Показания свидетелей расходится с версией правоохранителей: они сообщили, что военный сильно выпивал с друзьями и пьяная компания полезла в драку первой. Однако украинские полицейские все равно арестовали охранников, которые проходили стажировку в кафе, а подполковник отправился домой.

Фарион разметила пост в Facebook, она считает, что если бы украинцы били в челюсть каждому «москворотому», то давно бы уже одержали победу на войне.

А так пока «наших бьют», посетовала экс-депутат и призвала жителей страны к атаке на русскоговорящих.