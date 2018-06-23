Лаврову подарили футболку с автографами бельгийских игроков
Подарок сделал бельгийский коллега главы МИД РФ Сергея Лаврова Дидье Рейндерс.
Российский министр, как пишут РИА Новости, в ответ преподнес фанатскую футболку с изображенным на ней логотипом чемпионата мира по футболу.
Рейндерс отметил, что рад организации соревнований. Политик напомнил о «хорошей игре» сборных Бельгии и России. Министр выразил надежду, что хороший футбол продолжится.
Глава МИД Бельгии приехал в Россию с частным визитом из-за участия сборной страны в ЧМ-2018.