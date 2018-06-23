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14:11   23 Июня 2018
Россия

Лаврову подарили футболку с автографами бельгийских игроков

Лаврову подарили футболку с автографами бельгийских игроков

Подарок сделал бельгийский коллега главы МИД РФ Сергея Лаврова Дидье Рейндерс.

Российский министр, как пишут РИА Новости, в ответ преподнес фанатскую футболку с изображенным на ней логотипом чемпионата мира по футболу.

Рейндерс отметил, что рад организации соревнований. Политик напомнил о «хорошей игре» сборных Бельгии и России. Министр выразил надежду, что хороший футбол продолжится.

Глава МИД Бельгии приехал в Россию с частным визитом из-за участия сборной страны в ЧМ-2018.

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Автор: Павел Никифоров
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