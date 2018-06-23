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13:47   23 Июня 2018
Россия

Депутат Госдумы: Резолюция ООН по Приднестровью — попытка избавиться от свидетелей

Депутат Госдумы: Резолюция ООН по Приднестровью — попытка избавиться от свидетелей

Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин прокомментировал вчерашнюю резолюцию Генассамблеи ООН, в которой России адресован призыв вывести войска из Преднестровья.

«По всей видимости, документ был подготовлен при поддержке США и стран НАТО, — заявил Затулин корреспонденту RT. — Наличие там пусть и небольшого контингента войск РФ представляется комом в горле для тех, кто хочет втянуть Молдову вместе с Приднестровьем в Румынию. Разумеется, чтобы поглотить Приднестровскую Молдавскую Республику, им нужно избавиться от побочных свидетелей».

Затулин также предположил, что представители некоторых стран-членов ООН, проголосовавшие за принятие резолюции, попросту не разбираются в существе проблемы. По его словам, они могут не понимать, что российские войска в Приднестровье стали гарантом невозобновления военного конфликта, имевшего место в 1992 году.

«Какие-то страны могли проголосовать именно по этой причине. Или сделать вид, что голосуют, исходя из принципов, связанных с наличием чьих-то войск на чужой территории», — пояснил парламентарий.

В пятницу Генассамблея ООН приняла проект резолюции с призывом к России вывести военных из Приднестровья, предложенный Молдавией. За принятие документа проголосовали 64 государства, 14 выступили против, 83 государства-члена ООН воздержались.

Население Приднестровья на 60% состоит из русских и украинцев. Самопровозглашенная республика добивалась выхода из состава Молдавии еще до распада СССР. Причиной послужили опасения, что на волне национализма Молдавия войдет в состав Румынии. В 1992 году власти Молдавии попытались решить проблему силовым путем, но безуспешно — Приднестровье оказало решительное сопротивление. В результате этот регион стал неподконтрольным Кишиневу.

В границах Приднестровской Молдавской Республики расположена оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей советской 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР перешла под юрисдикцию России. Основная миссия данной опергруппы — миротворчество и охрана складов с боеприпасами.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #оон #политика #приднестровье #затулин
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