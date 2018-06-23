Должность госсекретаря может появиться в Грузии

Вопрос рассматривает правящая партия «Грузинская мечта – демократическая Грузия».

Вопрос о реформировании грузинского правительства встал после объявления новым премьером Грузии сокращения количества мест в Кабмине. Из 14 депутатов планируется оставить всего 11.

Планируется, что должность госсекретаря станет следующим шагом в реформе. В подчинении у него останутся госминистр и несколько других политиков, ответственных за различные области. При этом, государственный секретарь станет «менеджером конкретной отрасли», как сказал депутат Мариам Джаши.