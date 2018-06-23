Меньше слов и больше дела: эксперт напомнила, чем на самом деле занимается РКН

Роскомнадзор не афиширует собственных заслуг и методично борется с распространением запрещенного контента в сети. Так, за последний год было удалено свыше 26 тысяч материалов, в содержании которых обнаружена детская порнография.

Помимо этого в РКН обработали около 24 тысяч жалоб пользователей, которые наткнулись на противоправный контент.

Служба занимается защитой россиян, напомнила в интервью для Федерального агентства новостей политолог и политтехнолог Наталия Елисеева. Она объяснила, что недавние события с блокировкой Telegram отвлекли общественность от того, какую работу проводит ведомство.

Сотрудники РКН систематически выявляют и ограничивают доступ к запрещенному контенту в результате самостоятельного мониторинга, напомнила она.

Роскомнадзор игнорирует атаки на свою деятельность и продолжает заниматься делом: регулированием контента в сети. Эксперт отметила, что ведомству следует увеличить связь с медийным пространством и вообще больше работать в сети, чтобы люди видели его реальные заслуги.

«Не только блокировкой занимаются в Роскомнадзоре, там следят за всем, что происходит в интернете», — подчеркнула Елисеева.

???? Мы продолжаем совместную с МВД работу по пресечению незаконной продажи SIM-карт. В мае мы провели 162 таких мероприятия. ❌ В итоге мы изъяли 4 тыс. SIM-карт. Подробнее: https://t.co/mBM3Rcjc15 pic.twitter.com/pyKfsVTyZQ — Роскомнадзор (@roscomnadzor) 18 июня 2018 г.

По ее словам, учреждение необходимо и полезно, оно фактически стоит на страже безопасности детей.

???? С сегодняшнего дня начинает действовать механизм внесудебного ограничения доступа к сайтам с дистанционной продажей алкоголя. Подробнее: https://t.co/erP3SmnjIj pic.twitter.com/qLbXHiRgSA — Роскомнадзор (@roscomnadzor) 15 июня 2018 г.

Проделанная работа остается не замеченной, невзирая на то, что РКН ведет группы в соцсетях, необходимо расширить число контента, освещающего деятельность РКН, резюмировала политолог.

???? На основании решений Мосгорсуда в ходе ЧМ мы защищаем права на трансляции телеканалов «Матч ТВ», «Наш Футбол», «Матч! Планета», «НТВ ПЛЮС» «СПОРТ ПЛЮС», «Футбол 1», «Футбол 2», «Футбол 3», «Спорт 1», «Спорт 2» и «КХЛ». Подробнее: https://t.co/hBseoL8SjE pic.twitter.com/aanWRYwmb4 — Роскомнадзор (@roscomnadzor) 18 июня 2018 г.

Суммарно в период с 2012 по 2018 ведомство удалило порядка 65 тысяч страниц сайтов с детской порнографией.

????‍????️Профилактические занятия с подрастающим поколением – один из основных приоритетов деятельности Роскомнадзора. Подробнее: https://t.co/geS0ZVp4iQ — Роскомнадзор (@roscomnadzor) 1 июня 2018 г.

В День защиты детей Роскомнадзор организовал образовательные мероприятия для школьников о том, как оградить себя от рисков в сети и защитить личные данные.