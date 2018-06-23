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14:03   23 Июня 2018
Россия

Меньше слов и больше дела: эксперт напомнила, чем на самом деле занимается РКН

Меньше слов и больше дела: эксперт напомнила, чем на самом деле занимается РКН

Роскомнадзор не афиширует собственных заслуг и методично борется с распространением запрещенного контента в сети. Так, за последний год было удалено свыше 26 тысяч материалов, в содержании которых обнаружена детская порнография.

Помимо этого в РКН обработали около 24 тысяч жалоб пользователей, которые наткнулись на противоправный контент.

Меньше слов и больше дела: эксперт напомнила, чем на самом деле занимается РКН

Служба занимается защитой россиян, напомнила в интервью для Федерального агентства новостей политолог и политтехнолог Наталия Елисеева. Она объяснила, что недавние события с блокировкой Telegram отвлекли общественность от того, какую работу проводит ведомство. 

Сотрудники РКН систематически выявляют и ограничивают доступ к запрещенному контенту в результате самостоятельного мониторинга, напомнила она. 

Меньше слов и больше дела: эксперт напомнила, чем на самом деле занимается РКН

Роскомнадзор игнорирует атаки на свою деятельность и продолжает заниматься делом: регулированием контента в сети. Эксперт отметила, что ведомству следует увеличить связь с медийным пространством и вообще больше работать в сети, чтобы люди видели его реальные заслуги.

«Не только блокировкой занимаются в Роскомнадзоре, там следят за всем, что происходит в интернете», — подчеркнула Елисеева.

По ее словам, учреждение необходимо и полезно, оно фактически стоит на страже безопасности детей.

Проделанная работа остается не замеченной, невзирая на то, что РКН ведет группы в соцсетях, необходимо расширить число контента, освещающего деятельность РКН, резюмировала политолог.

Суммарно в период с 2012 по 2018 ведомство удалило порядка 65 тысяч страниц сайтов с детской порнографией.

В День защиты детей Роскомнадзор организовал образовательные мероприятия для школьников о том, как оградить себя от рисков в сети и защитить личные данные.

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Автор: Екатерина Розина
#россия #политика #интернет #роскомнадзор #сеть #ркн #запрещенный контент
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