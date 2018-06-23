Умный госпиталь откроется в течение трех лет в «Сколково»
В ближайшем будущем пациенты уже смогут обратиться за медподдержкой в умный госпиталь в «Скольково», сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
По его словам, соглашение подписано с корейской стороной. Корейская медицина является мировым лидером в сфере здравоохранения, отметил он.
Хуснуллин рассказал, что проект уже находится в разработке, в ближайшие дни откроется строительная площадка. Объект должен быть готов в ближайшие три года, в этот же период будут приняты первые пациенты.
«ЭкзоАтлет» @ExoAtlet из #Сколково выходит на рынок Южной Кореи - https://t.co/rSqrouLuwm pic.twitter.com/RfYCJ4xVPR— Сколково (@skolkovo_ru) 15 мая 2017 г.
Что касается инвестиций, то часть расходов на себя взяла организация «Ташир Групп» и госпиталь Bundang Сеульского Нацуниверситета. Вся инфраструктура будет возведена при поддержке московского правительства. Суммарное число инвестиций достигает 70 миллионов долларов.
Вопрос с транспортной доступность также не остался без внимания, рядом с инновационным медучреждением в «Сколково» появится транспортно-пересадочный узел. Около объекта планируется провести работы по реконструкции станции, которая практически трансформируется в наземное метро, узел соединит Белорусское направление железной дороги и общественный транспорт.