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13:10   23 Июня 2018
Россия

Умный госпиталь откроется в течение трех лет в «Сколково» 

Умный госпиталь откроется в течение трех лет в «Сколково» 

В ближайшем будущем пациенты уже смогут обратиться за медподдержкой в умный госпиталь в «Скольково», сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, соглашение подписано с корейской стороной. Корейская медицина является мировым лидером в сфере здравоохранения, отметил он. 

Хуснуллин рассказал, что проект уже находится в разработке, в ближайшие дни откроется строительная площадка. Объект должен быть готов в ближайшие три года, в этот же период будут приняты первые пациенты.

Что касается инвестиций, то часть расходов на себя взяла организация «Ташир Групп» и госпиталь Bundang Сеульского Нацуниверситета. Вся инфраструктура будет возведена при поддержке московского правительства. Суммарное число инвестиций достигает 70 миллионов долларов.

Вопрос с транспортной доступность также не остался без внимания, рядом с инновационным медучреждением в «Сколково» появится транспортно-пересадочный узел. Около объекта планируется провести работы по реконструкции станции, которая практически трансформируется в наземное метро, узел соединит Белорусское направление железной дороги и общественный транспорт.

 

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Автор: Екатерина Розина
#москва #россия #общество #сколково #москвасейчас #умный госпиталь
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