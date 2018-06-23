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13:07   23 Июня 2018
Россия

Дерзайте сами, не ограничивайтесь «лайками» — Путин выпускникам-2018

Дерзайте сами, не ограничивайтесь «лайками» — Путин выпускникам-2018

Президент РФ Владимир Путин поздравил выпускников с окончанием школы и вступлением во взрослую жизнь. Глава государства призвал молодых людей «действовать ради будущего прорыва».

«Не ограничивайтесь одними только лайками в соцсетях! Действуйте, приобретайте новые знания, дерзайте, — сказал Путин в видеообращении, опубликованном в  «ВКонтакте». — Удачи, счастья, любви, большого успеха. У вас все обязательно получится!».

Сегодня свыше 645 тысяч российских выпускников простятся со школой. По всей стране пройдут выпускные балы. Самые масштабные мероприятия пройдут в московском Парке Горького и Петербурге, где состоится традиционное празднество «Алые Паруса» — шоу, рекомендованное к посещению в большинстве европейских стран.

С напутственной речью Владимир Путин традиционно обращается не только к выпускникам, но и тем, кто садиться за школьные партии. Так на день знаний в 2017 президент провел открытый урок в школе Ярославля. Трансляцию с него смотрели в 16 тысячах школах по всей России.

«Вам — тем, кто сейчас вступает в активную жизнь, нужно добиваться не просто лучших результатов, чем прежнее поколение, а качественно лучших. И не только по сравнению с тем, что было сделано в нашей стране, но и по сравнению с нашими конкурентами во всем мире», - говорил Путин.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #путин #общество #выпускной
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