Депутат Европарламента (ЕП), вице-президент «Национального фронта» Франции Николя Бе заявил о ряде стран, которые могут пересмотреть отношение к санкциям против России.

Политик считает, что данные ограничения являются подобием холодной войны и их необходимо прекратить. Об этом задумываются многие государства Евросоюза.

Бе подчеркнул, что санкции контрпродуктивны. Сам механизм вредит сельскохозяйственной отрасли Европы и производителям. Необходимо уважать Россию, подчеркнул депутат. Слова политика привели RT. Выйти на новый уровень с РФ хотят многие государства, в том числе Венгрия, Австрия, Италия

Срок действия ограничений Евросоюза против России истекает 31 июля. В мае сообщалось, что ЕС планирует продлить санкции на саммите, который пройдет в конце текущего месяца.