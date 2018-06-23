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Венгрия, Австрия, Италия: в ЕП назвали страны, выступающие против антироссийских санкций
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Весь мир

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Депутат Европарламента (ЕП), вице-президент «Национального фронта» Франции Николя Бе заявил о ряде стран, которые могут пересмотреть отношение к санкциям против России.

Политик считает, что данные ограничения являются подобием холодной войны и их необходимо прекратить. Об этом задумываются многие государства Евросоюза.

Бе подчеркнул, что санкции контрпродуктивны. Сам механизм вредит сельскохозяйственной отрасли Европы и производителям. Необходимо уважать Россию, подчеркнул депутат. Слова политика привели RT. Выйти на новый уровень с РФ хотят многие государства, в том числе Венгрия, Австрия, Италия

Срок действия ограничений Евросоюза против России истекает 31 июля. В мае сообщалось, что ЕС планирует продлить санкции на саммите, который пройдет в конце текущего месяца.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #антироссийские санкции #европарламент #политика #весь мир #евросоюх
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