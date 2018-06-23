Роналду отдал пас на МКС: Роскосмос опубликовал шутливый ролик про ЧМ-2018 

Роскосмос обнародовал шутливый клип о футболе с участием космонавта Олега Артемьева на МКС.

Клип смонтирован из отрывка матча Португалия - Марокко на Чемпионате мира, в который добавили съемки с МКС.

В организации оценили креативность болельщиков, которые объединили международное спортивное соревнование и космос. На кадрах показан момент с неудачным пасом Роналду, когда мяч прошел над воротами. Вероятно футболист настолько сильно ударил по мячу, что он улетел в космос, где его принял Олег Артемьев.

Космонавт передал «обратный» пас на землю, однако не рассчитал и ударил по голове футболиста, который подает в штрафной представителя из команды-соперника.