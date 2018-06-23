Климкин обосновал стремление Украины и Грузии в НАТО «оккупацией Крыма»
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил о подготовке саммита в формате Украина-Грузия-НАТО. Дипломат отметил «единое стремление» приобрести членство в альянсе.
Общаясь с журналистами в украинском городе Трускавец Львовской области Климкин рассказал о планируемом заседании «Украина-Грузия-НАТО». По его словам, у обеих стран «совместные стремления и общая цель».
«Кроме того, существует дополнительный аспект безопасности вокруг Черного моря. Особенно связанный с оккупацией Россией Крыма», - пояснил глава украинского МИД.